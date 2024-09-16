糖尿病飲食｜吃燕麥可穩血糖？認清搭配宜忌加1物互補更降膽固醇

燕麥可以降低膽固醇，也能幫助控制血糖！中國糖尿病名醫向紅丁與營養專家張曄、中醫師成向東表示，燕麥可阻止小腸對澱粉的吸收，控制血糖，搭配豆類蛋白質更互補，可降低膽固醇並抑制餐後血糖值上升。以下是他們的分享。



燕麥讓餐後血糖上升趨於緩和

燕麥含有蛋白質、亞油酸、磷、鐵、鈣、維他命E、維他命B雜、葉酸、泛酸、可溶性膳食纖維等豐富的營養成分。其中膳食纖維有潤腸通便的作用；而亞麻油酸可維持人體的正常代謝活動。

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燕麥降血糖關鍵營養素：可溶性膳食纖維

燕麥豐富的可溶性膳食纖維可阻止小腸對澱粉的吸收，使餐後血糖上升趨於緩和，胰島素被合理利用，達到控制血糖和預防糖尿病的功效。不過燕麥不宜吃太多，否則會造成胃痙攣或者腹部脹氣，建議每餐宜吃40克左右（乾重）。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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燕麥搭配宜忌

燕麥加豆類蛋白質能互補，而且可降低膽固醇，還能抑制餐後血糖值上升。可用燕麥、黑豆、紅豆一起打豆漿食用。

燕麥降糖超特效食譜

燕麥粥

食材：燕麥仁50克，白米50克。



8種常見癌症早期警號（按圖看清👇👇👇）

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做法：

1. 燕麥仁、白米淘洗乾淨，用清水浸泡30分鐘。

2. 鍋中倒入適量清水煮滾，加入燕麥仁和白米大火煮滾，轉小火繼續煮20分鐘即可。



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