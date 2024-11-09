眼睛老花｜老花兼近視可做雷射手術？1招預防老花這些人不宜手術

老花又近視讓你很困擾？台灣40歲以上中年人開始面臨「老花眼」困擾，甚至不少人近視與老花同時存在。台灣作家吳淡如透露，自己的近視及老花眼，在12年前就已經擺脫，現在視力良好，還達成人生多項成就。



台灣知名作家吳淡如分享，自己在2012年做了老花近視雷射手術，目前已經12年了，日前例行檢查，兩眼視力維持良好，不論是近距離看手機、筆電螢幕及遠距離的日常生活用眼都很輕鬆方便，更在術後完成第一個全馬、進修碩、博士等多項人生里程碑，直呼活到中年仍能擁有良好視力真好！

▼七個問題檢測老花：（按圖👇👇👇）

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老花又近視也可以雷射？

在台灣，40歲以上人口已達1300萬，約佔總人口數的一半。許多40歲以上的民眾開始感受到「近距離閱讀困難」，俗稱「老花眼」。在近視王國的台灣，40多歲的民眾同時罹患近視與老花幾乎已是標配。

台灣新莊大學眼科院長陳威霖就指出，門診常有民眾詢問「老花又近視也可以雷射嗎？」他解釋老花眼是自然老化的現象，老花度數會隨著年齡增加而加深，一般最高約300度。而老花及近視同時矯正，是現代另一種趨勢。

陳威霖解釋，老花近視雷射的原理主要是將一眼調整成0度，另一眼依個人需求保留適當度數，利用「微單眼視結合大腦融像」原理，一隻眼睛看遠另一眼看近的方式。由於老花近視雷射的個性化需求，矯正計劃重點在於每位患者的度數保留皆不同，需經由精準測量、試戴、計算分析及大數據優化，以使視差保持在大腦可以接受的程度，達到看遠、看近都方便的視覺品質。

老花近視雷射可以做幾次？

那麼老花近視雷射可以做幾次？陳威霖表示，只要角膜的條件允許，雷射手術是可以做一次、兩次，甚至三次的調整，主要是看角膜厚度是否在安全範圍內。當然，要經過有經驗的醫師評估，才有能力去做第二次甚至第三次的調整。

陳威霖進一步提到，在進行老花近視雷射手術時，通常會依照每個人的年齡和用眼需求，保留50度～150度的近視度數在非主導眼，藉此達到老花矯正的效果。不過，兩眼度數的差異可能會造成視差問題，這也是評估是否適合接受老花近視雷射手術的考量之一。

2招放鬆眼睛，延緩老花（按圖看清👇👇👇）

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陳威霖強調，老花近視雷射並非百分之百都不需要再戴眼鏡，而是讓日常生活有80～90％都能看清楚，不受老花所苦。隨著年齡增長，老花程度會愈來愈深，若視力變得不夠，未來還是有機會透過二次雷射再做微調。不想動手術的人，視力不夠時也可以搭配老花眼鏡使用。

什麼人不能做老花近視雷射？

不過，老花近視雷射並非人人能做，陳威霖說，一般40歲以上的民眾開始有老花現象，此時若有意願接受雷射手術，多半都是適合的；但55歲以上因調節力已大幅衰退，可能即使保留150度近視，仍覺得看近物不夠清楚，就可能不太適合雷射手術。另外，自體免疫疾病或嚴重乾眼者也要特別評估。

老花近視雷射並非百分之百都不需要再戴眼鏡，而是讓日常生活有80～90％都能看清楚，不受老花所苦。（RepentAnd SeekChristJesus/Unsplash）

另外，老花近視雷射術後可能會出現乾眼的情況，所幸現在醫學進步，有更好的人工淚液和脈衝光治療等方式可以改善乾眼程度，除非乾眼非常嚴重，不然大多不會影響接受老花近視雷射手術。

陳威霖也補充，他自己接受老花近視雷射已超過12年，目前視力仍然清晰，手術、運動、閱讀都沒問題！至於近視老花的矯正手術費用，價格大約從8萬台幣～12萬元台幣（約港幣1.9萬-2.9萬）不等，主要依據所使用的設備而有所不同，較新的LBV老花近視雷射手術，費用相對較高，通常在12萬台幣以上。

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預防老花提早報到有秘訣

台灣大學眼科榮譽總院長林丕容也提醒，「近視與老花其實是並存的，並不是有近視就不會有老花」，現代人對電子產品的依賴，反而讓老花眼提早報到的比例逐年增加。要遠離老花提早降臨的威脅，切記勿過度用眼，盡量用眼30分鐘就休息10分鐘，讓眼睛得到適當的放鬆，才能延緩老花提前報到。

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