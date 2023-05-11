眼睛健康｜白內障、老花眼年輕化！吃葉黃素可以預防眼部疾病？

現代人手機不離身，網路重度使用者每天至少7至8時都在使用手機或是電子產品，如果再加上上班時使用電腦，回家又看電視、看書等，大概只有睡覺的時候，眼睛才能獲得休息。



因此，許多本來是老人家才會罹患的眼睛疾病，例如白內障現在都年輕化，就有30、40歲的中壯年族群，甚至需要置換人工水晶體，就連原本40歲才會有的老花眼，現在也都提前至30幾歲就發生了。為了保養眼睛，許多人開始吃葉黃素來護眼，但問題來了：什麼是葉黃素？有哪些功能？對眼睛相關疾病都有幫助嗎？

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葉黃素增強黃斑部功能 與其它黃斑部疾病還沒有定論

葉黃素是一種脂溶性類胡蘿蔔素，本身是一種抗氧化物，和玉米黃素一樣，都是眼睛內視網膜黃斑部的重要成分，可以抑制自由基，過濾藍光以減少對眼睛感光細胞的傷害，也可抑制與細胞發炎反應相關的傳遞鏈，減少活性氧化物質的生成，藉此調節免疫系統與發炎反應。但人體無法自行製造葉黃素，必須由飲食中攝取。

補充葉黃素在健康人的眼睛保健方面，能增強黃斑部的功能，提升視覺的敏感度；根據研究，長期補充葉黃素，還能降低老年性黃斑的罹患機率，不過，對於其他黃斑部的疾病，例如高度近視性、糖尿病黃斑部水腫，尚未有明確的定論。

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不僅是買健康食品 從蔬果中攝取葉黃素

富含葉黃素的食物包括深綠色蔬菜中的菠菜、甘藍菜、西蘭花、豌豆、青椒、芥蘭菜等，還有翠玉瓜、粟米、青瓜、南瓜、紅蘿蔔等黃色蔬菜，以及橙、奇異果、提子等水果類。

如果無法從天然食物中攝取足夠的葉黃素，也可以選購市售的葉黃素補充劑，葉黃素保健食品分為兩種，一種是游離型，另一種是酯化型，游離型的分子量只有酯化型的一半，一般認為吸收率較好。酯化型雖具有較好的生物利用率與安定性，但必須透過腸道酵素的輔助，將其分解後才能被人體吸收利用，因此最好搭配油脂一同服用，若本身消化不好或腸胃不佳，較不建議食用酯化型葉黃素。 研究認為，健康成人每日攝取6mg（毫克）的葉黃素，有助於減緩黃斑部退化的風險，而台灣衛生福利部食品藥物管理署則建議，成人每日補充葉黃素不應超過30mg。

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葉黃素多吃無益處 可能會造成皮膚變黃？

要特別注意的是，葉黃素多吃並無益處，若是不小心攝取太多，還可能發生皮膚變黃的問題；此外，建議不要與β胡蘿蔔素補充品一起使用，因為會產生競爭吸收，而使得葉黃素吸收率下降。 另外，葉黃素的保健效益並不是立即性的，必須連續服用2至4個月之後，才能提升視網膜黃斑部中的葉黃素濃度，進而達到抵禦藍光的效果。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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