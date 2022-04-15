遠視｜眼睛屈光調節力40歲起退化　買副老花眼鏡就得？亂配損視力

年過四十之後，許多人都有這樣的困擾：「怎麼書報、手機越看越模糊？」難道我老花了嗎？那麼該如何選擇老花眼鏡？



眼睛屈光調節力 40歲開始降低

臺北榮民總醫院眼科部范乃文主治醫師指出，人類的眼睛具有高度精細的屈光系統，能將外在影像清楚映入眼簾。良好的屈光系統，可以將影像清晰地傳送到視網膜，再由視神經傳輸到腦部加以解讀。不過，屈光系統的調節能力到了40歲以後，會隨年紀增長逐漸退化，使得看近時的視力受到影響。

▼七個問題檢測老花：（按圖👇👇👇）

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非人人相同 老花眼鏡度數這樣算

老花眼鏡的度數是調節能力的退化度數與現存屈光度數的加總；因此，度數選擇並非人人相同。范乃文主治醫師舉例，一位60歲長者的調節能力退化300度，看近物時，需給予正300度的鏡片矯正；但是，若他的屈光為近視300度（需要負300度的鏡片矯正），則加總後為零度，亦即近視300度的患者，在60歲時不需要額外的鏡片即可看清楚書報文字。

除此之外，一般市售的老花眼鏡多為制式度數，可能不適合每個人，且若有散光等問題，也無法以制式老花眼鏡加以矯正，看久可能會產生疲勞感。

2招放鬆眼睛，延緩老花（按圖看清👇👇👇）

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多焦眼鏡較便利 需要時間適應

范乃文主治醫師指出，一般老花眼鏡為單焦鏡片，只有看近時才需配戴，但若有近視或遠視的人，就需要兩副眼鏡交替使用；為了方便，有些近視者會將看遠的鏡片降低一點度數，以保留一些度數來看近。

此外，市面上也有漸近式多焦老花眼鏡，這是在鏡片中央與下方做成不同度數，形成一片多焦，也就是擁有一副多用的功能，但必須克服適應上的問題。

專業諮詢配老花眼鏡 讓生活更便利

台灣食藥署提醒，老花眼鏡應諮詢專業人士驗配，除了老花度數，還要衡量有無近視、遠視、閃光？是否合適具有多焦的功能？全面的評估與配製，才能讓生活更加自在與便利。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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