補腦飲食｜如何保養腦部健康？3大營養素這樣吃延緩老化更靈光

人口老化問題日趨嚴重，如何保養腦部健康才能老而不呆，刻不容緩。專家提倡健腦飲食，天天從飲食做保養，腦力精進更靈光！



台灣美兆健康管理機構神經內科醫師張家銘表示，大腦作為人體的控制中心，不僅掌管思考、情緒，更影響全身的協調運作。為了守護民眾的腦部健康，從吃開始。倡議「健腦飲食」理念是透過攝取關鍵營養素，達到提升腦力的目的。

相關文章：腦退化｜常吃深綠色蔬菜大腦比普通人年輕11歲？細數7大護腦食物👇👇👇

+ 3

腦健康是4大族群的健康防線

張家銘指出，大腦受損不只影響老年人，也可能在中年就開始出現早期徵兆。他提醒以下4大族群要特別留意腦部保健：

1. 職場高壓族群：長時間高度集中工作的上班族，容易因壓力導致大腦疲勞，影響工作表現和情緒控制。

2. 中年族群（40-60歲）：處於認知功能下降的高風險期，及早改善飲食習慣有助預防老年認知障礙。

3. 銀髮族：隨年齡增長，記憶力和學習能力下降等問題會更加明顯。

4. 帶有ApoE4基因的高風險族群：據該機構500人的基因檢測顯示，每5人中就有1人帶有ApoE4基因，罹患阿茲海默症的風險大增。APOE4基因與血液中運輸膽固醇的蛋白質的形成能力相關。



魚油、維他命B12和葉酸是健腦營養首選

張家銘指出，魚油、維他命B12和葉酸是維持腦部健康的3大營養素，不僅能預防認知功能退化，還有助提升記憶力和專注力。

魚油富含Omega-3脂肪酸，可減少腦部發炎反應，修復受損神經細胞。維他命B12能促進神經傳導物質合成，預防記憶力衰退。葉酸則在細胞修復和神經功能維持上扮演關鍵角色，有助降低失智症風險。

相關文章：Omega 3｜魚油丸食得愈多愈好？ 服用過量易胃痛3類人慎吃👇👇👇

+ 4

國際健腦飲食趨勢 台灣在地化應用

在國際上，地中海飲食和麥得飲食（MIND）模式被視為有效提升腦力的飲食法，張家銘說，這些飲食模式都強調攝取大量蔬果、魚類和堅果，同時限制紅肉和精製糖。若能積極將這些概念在地化，推廣融入台灣飲食習慣的腦部營養補充方案，應能幫助更多人。

相關文章：失智症｜抗發炎延緩認知力退化 防失智餐單15大要訣吃魚記性好👇👇👇

+ 11

張家銘強調，及早改善飲食習慣，補充健腦營養素，懼怕腦部老化的夢魘化為行動力更實在。

延伸閲讀：

比抗發炎，綠拿鐵就輸了！營養師祭出「金」拿鐵 3步驟就能喝

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

