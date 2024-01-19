失眠｜與伴侶同床睡入睡快、降焦慮？研究揭2種睡法更容易失眠

夫妻和伴侶到底要同床睡，還是分床睡，睡眠品質會比較好？



根據研究表明，與伴侶或配偶同睡一張床，會比單獨睡覺還要睡得更好，但如果是跟孩子一起入睡的爸媽，反而更容易失眠。

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亞利桑那大學研究人員曾經針對1007名工作年齡成年人的睡眠與健康活動、飲食、環境和社交進行研究，並收集的數據進行了分析，並發表在美國睡眠期刊上。

研究調查評估同床睡覺和單獨睡覺的情況，對睡眠的影響，並使用Epworth嗜睡量表、失眠嚴重程度指數和STOP-BANG呼吸中止評分等常用工具評估睡眠健康因素。

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同床睡入睡快、睡眠窒息症少

結果顯示，相較不與伴侶同床睡覺的人相比，大多數晚上願意跟伴侶同床共枕的人，失眠嚴重程度較低、疲勞程度較低、睡眠時間較長，對健康更有幫助！

研究人員還發現，與伴侶一起睡覺可以降低抑鬱、焦慮和壓力分數，提高社會支持以及對生活和人際關係的滿意度，而且入睡速度也更快，入睡後保持睡眠時間更長，患睡眠窒息症的風險也更小。

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跟小孩睡、單獨睡更容易失眠

然而，研究也指出，如果是大多數晚上都和孩子一起睡覺的人，睡會帶來更大的壓力，例如失眠的嚴重程度更高，睡眠窒息症的風險更大，而且對睡眠的控制能力更差。

但如果是選擇獨睡，則容易有較高的抑鬱度、較低的社會支持以及較差的生活和人際關係滿意度。研究主要作者Brandon Fuentes表示：跟配偶一起睡覺或獨睡，都可能影響睡眠健康，可以多加注意。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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