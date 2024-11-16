脂肪瘤｜切除後還會長出來？3症狀恐是惡性皮膚疾病儘速就醫確認

許多人好奇脂肪瘤切除後還會再長出來嗎？脂肪瘤會變惡性腫瘤嗎？為什麼會一直長脂肪瘤？



台灣有一位患者身上長了10幾顆脂肪瘤，手術切除後又再次長出，令人擔心是癌症。醫師提醒，若新長出來的脂肪瘤有「3個狀況」，建議儘速就醫確認。

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脂肪瘤通常無痛無癢

脂肪瘤大多是良性的皮膚腫瘤，發生原因目前尚不明確，可能與個人體質或家族遺傳有關。台灣新店耕莘醫院醫學研究中心副主任兼皮膚科主任王佳珍表示，脂肪瘤是由脂肪細胞過度增生所造成的皮膚腫瘤，可能出現在全身各處，大小不一，通常邊界清晰，用手可稍微推動。

雖然肥胖者身上較常見脂肪瘤，但並不代表瘦子就不會長。曾遇過一名台灣案例身上長很多脂肪瘤，10幾顆切除後還是會再長，顯示脂肪瘤有較高的復發機率，這類患者通常屬於「多發性脂肪瘤」，多半與家族中有脂肪瘤體質有關。

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脂肪瘤要切除嗎？良性脂肪瘤無需切除

王佳珍表示，脂肪瘤通常為良性，除非影響到美觀、或因過大壓迫到周圍組織造成疼痛，才需要手術切除，且台灣健保有給付。否則一般良性的脂肪瘤並無大礙，不需要特別處理。

脂肪瘤3警訊恐是惡性！建議就醫確認較安心

不過，王佳珍建議，若發現有新長出的脂肪瘤，最好還是先就醫確認較安心。醫師可以透過觸診或安排超聲波檢查來判斷。若腫瘤長大速度很快，甚至有破潰、糜爛的情形，則可能為其他惡性的皮膚疾病。一旦懷疑有惡性的可能，可以立即做切片檢查送病理化驗，通常7天左右就能知道結果是良性或惡性。

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脂肪瘤只能手術切除？脂肪抽吸為另一選擇

除了手術切除之外，良性脂肪瘤也可以用脂肪抽吸的方式處理。王佳珍進一步說明，其優點是傷口小、較美觀，但缺點是台灣健保無給付（需自費），費用依抽吸範圍而定，且可能因抽吸不乾淨而容易復發。

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