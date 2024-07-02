腸胃健康丨腹痛吃東西就嘔吐？2類高風險族群要小心十二指腸腫瘤

十二指腸也會長腫瘤？沒錯。醫師表示，十二指腸腫瘤非常少見，也很難早期發現，早期發現都是在做胃鏡檢查時碰巧發現，因為胃鏡檢查的標準範圍包含食道、胃及十二指腸。當腫瘤大到阻塞十二指腸，食物無法通過，便會出現肚子痛、血便、嘔吐、體重減輕等症狀。



62歲張姓婦人，非常重視養生，兩年前因連續好幾週出現腹部不適症狀，只要吃東西就嘔吐，原本以為只是腸胃不舒服，到醫院就診皆診斷為腸胃炎，但服藥之後症狀依然沒有改善，還陸續出現暈眩、血便等症狀。

▼罹患十二指腸癌時的症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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期間患者曾就醫安排胃鏡檢查，也找不到具體原因，因為嘔吐症狀愈來愈嚴重，體重直線下降，張姓婦人回憶當時「每天瘦一公斤」，短短一週內竟瘦了快6公斤，嚇得她不敢站上體重計。

十二指腸腫瘤的標準術式必須切除胃、胰臟頭及膽囊

有一天她再次因為腹痛掛急診，胃鏡檢查時，醫師決定「看深一點」，才發現罹患十二指腸腫瘤，進行手術切除並保留胃部、胰臟、膽囊等器官。患者術後回診後透露「胃口變得更好，體重也恢復正常，幾乎比手術前更健康了」。

收治該案的亞洲大學附屬醫院一般外科副院長葉俊杰指出，患者腫瘤位置恰巧在十二指腸中段，在胰臟、膽管、腸道交會點附近，十分險峻，經醫療團隊評估後，決定替病患採取「量身訂做」手術，讓患者有更好的預後及生活品質。

葉俊杰強調，十二指腸腫瘤的標準作法是進行「惠普手術」，也就是切除部分胃、胰臟頭、膽囊及全部十二指腸與重建，雖然可以徹底清除腫瘤，但大範圍切除器官及重建，會影響手術後營養吸收，對於患者術後的生活品質造成重大影響。

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醫療團隊「量身訂做」術式 保留3臟器

台灣亞大一般外科醫療團隊根據術前詳細評估，採取「量身訂做」手術，僅需切除三分之一的十二指腸，清除區域淋巴結，保留胃、膽管及胰臟等重要器官。葉俊杰表示，此種手術方式，不僅確保癌症治療效果，也保全原有器官功能，將術後影響降到最低。

葉俊杰強調，小腸腫瘤（包含十二指腸、空腸及迴腸）十分少見，盛行率僅約萬分之1～2，常見症狀包括腹痛、血便或嘔吐，往往因為事先難以察覺，等到發現時都已經擴散到其他器官，必須切除重要器官才得以活命。

然而隨著醫療團隊技術日益純熟，手術及影像檢查器具的進步，如今已經可以根據患者狀況，量身訂做適當手術策略，做到「只切需要切除的部位，不作多餘破壞」，保留其他臟器功能，讓患者術後更快恢復生活機能。

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十二指腸腫瘤與這「2」大原因有關

為什麼會發生十二指腸腫瘤？根據台灣肝病防治學術基金會衛教文指出，可能跟以下2大原因有關：

- 家族性多發性瘜肉

屬於遺傳性疾病，很少見，這些人腸胃中經常長了幾百顆瘜肉，不只小腸有，胃和大腸也可能有，久而久之，部分瘜肉可能癌化。瘜肉沒有藥物可治療，通常需要動手術切除。

- 久治不癒的十二指腸潰瘍

胃潰瘍、十二指腸潰瘍90%以上是良性，惡性非常少，這兩種潰瘍都跟幽門螺旋桿菌有關，患者接受除菌治療後，幾乎可以完全治癒。幽門螺旋桿菌雖然跟胃癌有關，但不會直接造成十二指腸癌。

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但如果十二指腸潰瘍久治不癒，的確有可能癌化。十二指腸潰瘍經藥物及除菌治療，大部分會好，但少部分病人因帶有易得腸胃道腫瘤的基因，或長期服用止痛消炎藥、類固醇，可能引發慢性腸胃道潰瘍，如果潰瘍久治不癒，要當心轉變為癌症。

葉俊杰提醒民眾長期有腸胃瘜肉問題，或者十二指腸潰瘍等前兆，都是高風險族群，萬一合併嘔吐、暴瘦等症狀，務必與醫師進一步溝通討論治療方式，才能及早發現、及早治療。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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