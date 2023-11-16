皮膚瘜肉｜臉上長出小肉粒怎麼辦？6種臉部肉芽這樣做有效消除

不少民眾在照鏡子時，會發現臉上長出好幾粒小小的突起物，實在有礙觀瞻。醫師指出，臉部肉芽可細分成許多不同病灶，如粟粒腫、汗管瘤、皮脂腺增生、扁平疣、脂漏性角化症和黑色丘疹性皮膚病等，想有效消除臉部肉芽，最好尋求醫師協助，才能獲得有效治療。



「臉部肉芽」是什麼？

台灣皮膚科醫師陳昱璁指出，肉芽泛指皮膚上組織異常增生的小突出物，長在臉上就稱為臉部肉芽，也就是俗稱的脂肪粒，很多民眾以為這是用了太滋潤的保養品或化妝品或是體質的關係，才會讓臉上長肉芽。

但臉部肉芽可分成起源於表皮層或是真皮層，而美膚的保養品和化妝品大多都只會作用在肌膚表面的角質層，所以臉部肉芽其實並不全是因保養品太滋潤而長出顆粒的。

常見的臉部肉芽有哪些？（按圖看清👇👇👇）

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陳昱璁表示，臉部肉芽只是個統稱，可細分成許多不同病灶，常見的肉芽有粟粒腫、汗管瘤、皮脂腺增生、扁平疣、脂漏性角化症和黑色丘疹性皮膚病：

1. 粟粒腫

看起來就像白頭粉刺，不過與毛囊無關，常見於眼睛周圍及臉頰。當油脂和角質代謝異常，就會形成白色突起，與體質有關，或是過度摩擦皮膚、細微皮膚傷口癒合後以及使用較滋潤的保養品也有可能引起，可用針挑掉、雷射除掉。

2. 汗管瘤

主要是由於汗管組織異常增生所引起，會出現在眼周，尤其是下眼皮，像是米粒大小的丘疹和體質有關，好發於青春期後的女生，會隨著年齡變大或增多，與保養品/化妝品的使用無關，可用雷射去除，由於位於皮膚較深層，通常需要多次雷射處理；也可藉由肉毒桿菌素的注射去改善。

3. 皮脂腺增生

皮脂腺增生是黃白或肉色的小顆粒，是由於皮脂腺過度增生所引起，出現在皮脂腺豐富的部位，例如臉頰、鼻頭或額頭，若皮脂腺增生位於皮膚較深層，需要多次雷射處理，或是口服A酸治療。

8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）

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4. 扁平疣

扁平疣是膚色或粉褐色的扁平突起，人類乳突瘤病毒感染所致，膚色的特性容易被忽略，常見於太陽穴以及下眼皮，甚至往雙頰和脖子蔓延，屬於接觸傳染，容易因為搔抓而擴散，免疫力不好、壓力大、睡眠作息不正常而好發。

扁平疣在身體狀況好時，有機會自行痊癒，通常持續存在數月至數年之久，因人而異，也可藉由液態氮冷凍、化學藥物燒灼、雷射、塗抹A酸、免疫調節藥物等方式來治療。

5. 脂漏性角化症

脂漏性角化症俗稱老人斑，呈現褐色斑塊，特色是像蠟塊黏在皮膚上，與日曬關聯性大，所以年紀愈大愈容易得到。可用雷射、液態氮冷凍或化學燒灼治療。

6. 黑色丘疹性皮膚病

黑色丘疹性皮膚病好發於黑人，通常在青少年期間就會出現，會長在臉部和頸部，外型為圓形、膚色或棕色的小丘疹，可用雷射或液態氮冷凍治療。

如何做好美白保養？（按圖看清👇👇👇）

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要怎麼消除臉部肉芽？

陳昱璁提醒，有些民眾誤以為，用保養品就能消除肉芽，例如去油脂粒、去脂肪粒眼霜、凝膠等。但很遺憾地告訴各位，這些產品大多只作用在皮膚的表層，對於諸多種類的肉芽而言，只有粟粒腫是有機會藉由塗抹保養品改善，還不一定百分百有效，若是民眾有臉部肉芽問題，建議要諮詢醫師尋求協助，才能獲得有效治療。

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