指甲｜指甲顏色反映身體狀況？變黑變紫4種顏色需注意潛在疾病

健康的指甲應呈溫潤的粉紅色，表面沒有紋路與皺褶。若指甲並非處於此狀況，表示身體可能有某些問題。

文：張凱安 資料查核：Hello醫師



《Hello醫師》過去曾介紹過指甲發紫或指甲有黑線，以及指甲有直條紋和橫紋所隱含的狀況。本篇文章我們將針對指甲顏色，告訴您各種指甲顏色的形成原因，以及需注意的潛在疾病。

從4種指甲顏色看身體健康（按圖了解👇👇👇）

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指甲的紅色來自於下方血液的顏色，指甲本身是沒有顏色的，因此若血液出現變化，或疾病與外在因素影響指甲健康，指甲就會改變顏色。以下介紹常見的4種指甲顏色，幫助您判斷自身的健康狀況。

指甲顏色1：黑色

指甲呈黑色有3種原因：

1. 指甲受傷：受傷會導致指甲下方出血或瘀血，使指甲呈黑色或紫色。隨著傷口癒合，黑色外觀多會逐漸消失，但需注意受傷的嚴重程度。若傷得過於嚴重，指甲可能會剝落或造成指甲基質受損。

2. 指甲基質受損：指甲基質位於指甲尾端，是生成指甲的主要構造。指甲基質受損除了可能使指甲呈黑色之外，也會影響指甲的生成。視情況可能需去除指甲以修復基質。

3. 黑色素瘤：黑色素瘤為皮膚癌的一種，通常從黑線或黑斑開始演進。若發現指甲黑線或黑斑並未隨指甲生成而往前，反而向外擴散且愈來愈多，請儘速赴皮膚科檢查。

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指甲顏色2：藍色或紫色

指甲呈藍色或紫色通常為血氧過低所致，其原因可分為以下3種：

1. 肺部疾病

- 慢性阻塞性肺病（又稱肺阻塞，包含肺氣腫與慢性支氣管炎）

- 哮喘

- 呼吸窘迫

- 肺炎

- 肺栓塞



2. 心臟疾病

- 先天性心臟病

- 心臟衰竭

- 低血壓

- 周邊血管阻塞或損傷

- 休克



3. 其他因素

- 由寒冷或情緒壓力過大所引起的雷諾氏症

- 位處於高海拔地區



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指甲顏色3：黃色

指甲呈黃色的原因較複雜，可能為各種慢性疾病所致，因此若發現指甲變黃，且短期皆無改善，建議赴皮膚科接受深入檢查以找出原因。以下列出指甲變黃的可能原因：

1. 香煙中的焦油所致

2. 肺部疾病（慢性支氣管炎、支氣管擴張）

3. 真菌感染

4. 乾癬（又稱牛皮癬）

5. 糖尿病

6. 胡蘿蔔素血症

7. 甲狀腺疾病

8. 淋巴疾病

9. 類風濕性關節炎



指甲顏色4：白色

指甲呈白色通常有兩種情況，一是整個指甲變白，二是有白色斑點。

指甲變白的原因如下：

1. 糖尿病：糖尿病除可能使指甲變黃，也可能使指甲變白或沒有月牙。

2. 身體虛弱或營養失調：如心臟衰竭、貧血或缺鋅。

3. 肝病：例如肝炎或肝硬化，特點為指甲整體變白，但邊緣顏色變深。

4. 腎臟疾病：腎臟疾病可能會導致Lindsay's nail（林賽氏指甲），使指甲變棕白色。



指甲出現白點的原因如下：

1. 指甲受傷

2. 真菌感染



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：指甲變黑、變紫？指甲顏色透露身體健康，解析4大指甲顏色】

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