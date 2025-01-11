健康飲食｜節日放假大吃大喝易好發膽囊炎？5飲食妙招顧膽防發炎

冬天氣溫寒冷，不少人會揪上親朋好友一起吃熱呼呼的火鍋暖暖身子，加上年底年初聚餐增多，大魚大肉的頻率變高，容易吃下過多的高油脂食物，刺激膽囊異常收縮，使膽囊炎容易發作。



若是長期高壓工作又不吃早餐的上班族，因為不吃早餐或吃飯時間不定，會讓膽汁囤積在膽囊裡無法定期排放，當膽汁的水分慢慢被吸收而裡面的膽鹽濃度增高後，刺激膽囊黏膜經常發炎，還可能造成膽固醇沉澱，形成膽結石。

5飲食妙招顧膽防發炎（按圖看清👇👇👇）

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膽囊炎是什麼？有什麼症狀？

膽囊位於腹部右上方、肝臟下方，用來貯存肝臟分泌出來的膽汁，進食時，膽囊會收縮將膽汁排入十二指腸，協助消化和吸收脂肪。膽囊炎是指膽囊有發炎的現象，分成急性及慢性兩大類。

急性膽囊炎

症狀包括右上腹痛、發燒，白血球會上升。大約90%的病人有膽結石，是因結石阻塞膽囊出口或膽囊管而引發，另5-10%的病人並無膽結石。

慢性膽囊炎

在組織學上是指慢性發炎性的細胞浸潤，受到結石機械性刺激的影響或反覆發生膽囊炎，因而導致膽囊纖維化增厚。

一旦膽結石阻塞膽囊管道，膽汁無法排出，就會可能出現以下症狀：

- 突然疼痛，且疼痛逐漸加劇，可以持續數小時，但緩解後就完全沒有症狀。

- 常在飯後發生，依其疼痛位置很容易被認為是胃部疾病。



急性膽囊炎的症狀是右上腹或上腹痛，發作時會持續數小時，並且疼痛相當嚴重，痛感會反射至右肩或背部。其他伴隨的症狀包括發燒、噁心、嘔吐和食慾不佳。

如何辨別非結石急性膽囊炎？（按圖👇👇👇）

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飲食5妙招顧膽防發炎

1. 多吃富含纖維質的蔬果及豆類

每年冬季，因吃火鍋導致膽囊炎發作的患者很多。因此，在飲食上，應少吃高油脂及高糖的食物，多以魚肉和瘦肉取代肥肉，多攝取富含纖維質的蔬菜水果及豆類，例如：白蘿蔔有很好的通腑排便作用。此外，食物烹調宜多清蒸、少油炸。

2. 定時定量、少量多餐

用餐避免過飽並細嚼慢嚥，且要定時定量、少量多餐，刺激膽囊收縮，促進膽汁排放量穩定，避免膽沙或膽結石。

3. 攝取充足水分

每日至少須攝取2000至2500cc左右的，對於稀釋膽汁有幫助。

膽道癌是什麼？膽管癌症狀（按圖👇👇👇）

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4. 注意衛生，生吃蔬果需洗淨

飯前便後要洗手，生吃蔬果須洗淨，避免生冷食品；防止細菌感染肝膽腸道，可預防膽發炎及結石。

5. 提升免疫力

均衡飲食適量運動，維持正常體重，有助於維持人體新陳代謝及免疫功能的正常，降低發炎及維持膽囊的健康。

小提醒：若一直發生右上腹疼痛或體重減輕的狀況，要趕快去醫院作檢查；常有身體痠痛的人是發炎反應現象，也建議接受身體健康檢查。定期的身體健康檢查，也是顧好膽的方式。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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