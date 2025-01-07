食藥禁忌｜藥不能跟酒一起吃下肚？小心藥物酒精交互作用更難受

許多民眾會好奇「吃藥為何不能喝酒呢？」台灣Facebook粉專「藥博士 正藥說」發文宣導，酒精與藥物的交互作用（alcohol-drug interaction）主要分為3大類，包含酒精改變藥物本身的藥理作用、影響到藥物的吸收與代謝，而藥物也會影響酒精的吸收與代謝。



研究揭45%的藥物不得配酒 老年人服藥尤得注意

「藥博士 正藥說」臉書發文指出，根據美國國立衛生研究院（NIH）的研究，常用的1300多種藥物裡，有高達45%的藥物可能和酒精有交互作用。

▼藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

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「藥博士 正藥說」提到，據研究，有約80%的65歲以上老年人在過去1年曾服用可能與酒精相互作用的藥物。隨著年齡的增長，我們可能服用愈來愈多與酒精有交互作用的藥物，例如抗抑鬱與焦慮類型的藥物，因此65歲以上的長者在喝酒時需要格外謹慎。

服用3類藥物別喝酒 交互作用讓你更難受

民眾服用什麼樣的藥物，需格外注意不能喝酒呢？「藥博士 正藥說」點名，像是安眠類藥物、非類固醇消炎止痛類藥物（如含有ibuprofen, mefenamic acid等成分）、抗生素類藥物需特別注意。

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「藥博士 正藥說」表示，安眠類藥物不但可能會因為酒精放大呼吸抑制的副作用，還有可能導致昏睡、眩暈、運動協調性受損等較危險的狀況，尤其是高齡者服用此類藥的比例很高，易有跌倒、昏倒等意外的風險，開車或從事需要專注行為也有可能受到影響。

非類固醇消炎止痛類藥物則可能會加重此類藥物的胃部副作用，例如胃痛、胃出血等情況。「藥博士 正藥說」也警告，如果是服用普拿疼此類的（acetaminophen）藥物，可能會增加此藥的肝毒性，過量會有肝臟受傷之風險需要注意。

不同服藥時間點原理（按圖了解👇👇👇）

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抗生素類藥物因種類不同，會和酒精會有不同的交互作用，「藥博士 正藥說」強調，有些會降低療效，有些則會增加副作用的程度，例如面潮紅、噁心、嘔吐等，甚至可能因此產生「肝毒性」，因此建議服用期間不要飲酒。最後也提醒大家，如果對於藥物和酒精之影響有問題，都可以到藥局諮詢藥師。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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