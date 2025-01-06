減肥｜減重成功後又復胖？控制飲食外加4營養素輕鬆維持美好身段

擁有完美身形是每個人的夢想，也是邁向健康的重要關鍵。然而，想要維持纖盈的身形多不容易，就算好好的實行飲食控制，卻仍擋不住節節高升的體重。想要擁有曼妙身形，除了飲控外，不妨加入特殊營養素，輕鬆突破卡關問題，讓體態管理更輕鬆！



維持美形的重要性：健康與外表兼具

生活在一個美食不虞匱乏的環境，想要滿足口腹之慾，卻又擔心過多熱量攝取，影響美好體態。愈來愈多研究證實，超標體型不是福氣表徵，反而可能導致健康問題頻傳。

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因此，為了維持健康及窈窕體態，減重成了生活日常。然而，錯誤的減重方法卻讓人淪於「減重→復胖→減重→復胖…」的惡性循環裡。想要擁有美形體態，究竟要怎樣做，才能控制體重，卻又不失健康，考驗著每個人的智慧。

成功減重的關鍵：輔助營養素的攝取

大家都知道，健康減重需要飲食、運動同時併行，其中，又以飲食控制更為重要。台灣國健署呼籲，減重應「聰明吃、快樂動」，並在每天固定時間量體重，透過監控體重變化，隨時提醒自己維持健康體重，並力行健康吃、快樂動。

聰明吃，指的是多吃蔬菜、水果、全穀根莖類等天然食材；多喝水，避免含糖飲料，限制攝取高糖、高鹽、高脂、低纖維的加工食品，養成均衡飲食的健康飲食型態。

快樂動，維持健康體重的重要關鍵，藉由增加體能活動消耗熱量，體重過重及肥胖者每天若能減少攝取500大卡，或減少攝食300大卡熱量，增加體能活動多消耗200大卡，就可以每週減去0.5公斤，還可預防復胖。

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輕盈4成分，幫助減重事半功倍

除此之外，也可透過特殊營養素的攝取，例如，非洲芒果萃取物、啤酒花酵母、纖盈植物萃取、機能性合生元組合等植萃營養，促進新陳代謝，有助調整體質，提升自在身型，輕鬆做好體態管理。

1. 非洲芒果萃取物：引進纖盈外援，輕鬆享受美食

因眾多研究證實具有維持體態之效的「非洲芒果萃取物」，除了富含纖維和多酚類，更重要的是，萃取物中的IGOB131能夠調控減重關鍵能量激素，進而達到減少食慾、促進代謝，幫助維持健康體重。

2. 啤酒花酵母、硒：機能營養補給，加強新陳代謝

想要維持好體態，就必需消耗過度存放的熱量，然而，人體在消耗熱量時，需要大量的維他命，讓新陳代謝效率加倍，因此，補足關鍵營養素相當重要，像是「啤酒花酵母」含豐富B雜，而微量元素「硒」則被證實能促進能量代謝。

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3. 纖盈植物萃取；標靶植物萃取，更快作用助吸收

完美體態塑造需要有充足的能量激素，必需靠良好的睡覺品質來提升。例如，桑葉、扁實檸檬、丁香、肉桂等植萃成分，均被證實能改善睡眠週期，讓睡眠時間完整充足，讓能量激素能好好分泌。

4. 機能性合生元組合：掃除堆積宿便，消化道更健康

排便不順也是維持體態的大忌！研究顯示，累積的宿便內的壞菌居多，其對消化道健康影響深遠。提醒大家，不管使用何種減重法，別忘了要多多攝取益生菌，增加好菌定殖力，促進排便，幫助維持消化道健康。

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高科技輔助，讓植萃能高效吸收

有了好的纖盈成分後，如何促進減重成分的吸收也是相當重要！唯有好的萃取技術，才能夠將植物中效用成分淬鍊而出，大幅提升營養成分的利用率，以及補充營養品的精準度。

近年來，有許多的高科技萃取科技，像是「超臨界二氧化碳萃取」、「標靶式萃取」，都能夠將植物的活性成分精準提取的先進技術；再用「微植體包覆技術」將營養密度再次提升，讓體態更輕盈！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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