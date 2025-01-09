紓緩壓力｜肩膀僵硬屬壓力大徵兆？快速按摩3穴位助疏肝解鬱

現代人的壓力比古代人大非常多，不管是工作、生活還是家庭，尤其生活在都市的人，肩膀大多硬如石頭，常處於聳肩狀態而不自知。以下中醫師分享幾個紓解壓力的妙計，改善壓力對身體的影響。



壓力過大導致肝氣鬱滯 引發自律神經失調

壓力大對身體有什麼影響？台灣忠孝昌盛堂中醫診所中醫師吳東霖說明，交感神經在中醫屬「肝氣」，當壓力過大造成交感神經亢奮、不和諧，則為「肝氣鬱滯」，會導致許多跟交感神經有關的症狀與疾病，包括睡眠障礙、高血壓、偏頭痛、胃食道逆流、腸躁症、心悸等自律神經失調的問題，甚至影響免疫系統而誘發自體免疫疾病。同時也會因交感神經亢奮導致斜方肌長期處於收縮狀態，使肩頸產生質變、甚至石化。

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吳東霖指出，中醫最主要可用藥物、針灸來紓解壓力，藉由疏肝、和解、緩肝、降氣、安神的藥物及穴位疏通鬱結之肝氣。尤其在針刺疏肝、降氣的穴位時，醫師會操作強通法以大力疏通肝氣，直至針下阻力鬆開。不少患者在針灸完當下會跟醫師反應：「我的肩膀突然鬆開了！」

按摩3個穴位 幫助疏肝解鬱效果佳

吳東霖分享3個疏肝解鬱效果很好的穴道，在壓力大的時候，可以用大拇指按摩這些穴道。

1. 合谷穴：在虎口處、食指掌骨一半的地方，為疏肝起手式-開四關之一，可疏通肝氣，緩和亢奮的交感神經。

2. 風池穴：在耳朵後面突起之骨頭後上方的凹窩，可疏通頭部氣鬱、放鬆大腦緊繃狀態。

3. 肩井穴：在斜方肌正中央處，可疏肝、降氣，將亢奮於頭面部的能量往下引導，所以按摩肩頸除了鬆解肌肉外，也能很好的緩解交感神經，進而放鬆整個身體。



吳東霖表示，內經云：「肝苦急，急食甘以緩之。」像甜食這類甘味食物有很好的緩急、放鬆身體效果，而以西醫角度則可理解為糖分可促進放鬆身體的血清素及多巴胺分泌。因此只要在血糖控制穩定的前提下，吃「甜的東西」對於放鬆亢奮的交感神經有不錯的效果。

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「腹式呼吸」可使氣下沉 興奮副交感神經達到放鬆

另外，吳東霖提到，當交感神經過度亢奮、氣上衝時，還可以做「腹式呼吸法」。因為日常的呼吸都是胸式呼吸，主要由交感神經主導；而腹式呼吸則主要是由副交感神經主導，因此做腹式呼吸可使氣下沉、興奮副交感神經。

腹式呼吸法做法是：先將四根手指併攏並將食指貼在肚臍，肚臍下小指處即為道家練功之「下丹田」。將下丹田處想像為一顆氣球，並自然吸氣，感受氣從鼻腔、咽喉、胸腔，一路往下至腹腔下丹田處將氣球慢慢充飽。接著再自然吐氣，感受氣從下丹田、胸腔、咽喉，一路往上至鼻腔，並讓充飽的氣球慢慢消氣。

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吳東霖強調，除了上述介紹的穴位按摩、飲食、導引功法外，避免壓力影響身體最好的方法還是行為治療，包括減少壓力來源、良好的紓壓管道，才能根本改善壓力對身體造成的影響。

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