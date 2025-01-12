被蚊子咬一下就腫成豬頭？醫生教你辨別是過敏抑或斯基特症候群

韓國「國民天后」IU（李知恩）近日在採訪中自曝罹患罕見疾病「斯基特症候群」（Skeeter syndrome）。她提到，被蚊子叮咬後，皮膚不僅出現腫塊、流膿，甚至部分皮膚壞死，導致連針刺都不痛。什麼是斯基特症候群？哪些人是高危險群？



台灣林口長庚兒童過敏氣喘中心主任葉國偉指出，斯基特症候群是一種極為罕見的過敏性疾病。患者在蚊子叮咬後會出現大面積局部炎症反應，伴隨低燒，易被診斷為蜂窩性組織炎，特別常見於2-4歲兒童。

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斯基特症候群與蜂窩性組織炎不同，斯基特症候群的反應通常在蚊子叮咬後數小時內發生，而蜂窩性組織炎則需2到3天才會出現。

斯基特症候群是什麼？如何診斷？

葉國偉分享了一個林口長庚的臨床案例，一名7歲男孩每逢夏天都因蚊子叮咬導致皮膚潰爛、水泡、腫脹，甚至發燒，全身淋巴結及肝脾腫大，且血液中的白血球有一半是大型顆粒性淋巴球，因此確診為「蚊蟲叮咬過敏症」。

蚊蟲叮咬過敏症是因蚊蟲唾液腺抗原引發患者CD4+T淋巴球活化，進一步誘導慢性EB病毒感染的自然殺手細胞大量增殖，久而久之有可能轉化為淋巴腫瘤，不可不慎。

葉國偉說，過敏體質被蚊子叮咬皮膚會出現風疹塊、紅疹，有些人在24–36小時會出現延遲瘙癢性的丘疹，症狀大約幾天內就會逐漸消褪。值得注意的是，如果被蚊子叮咬的地方在2至6小時出現大皰性或甚至全身型反應，如血管水腫、蕁麻疹或氣喘，則應懷疑有「蚊子過敏」，建議到過敏免疫科就診。

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被蛟子叮咬，出現「1」現象不單純

被蚊子叮咬後，若出現急性症狀，可採用冰敷減緩紅腫與瘙癢，或使用局部類固醇及抗組胺藥物。如果腫脹迅速加重或伴隨全身症狀，應立即就醫。日常預防則可通過避免蚊子叮咬，如穿著長袖長褲、使用防蚊用品，以及避免蚊子滋生環境來實現。

蚊蟲叮咬雖然看似平常，但對某些高敏感族群可能帶來重大健康風險。了解斯基特症候群，並採取適當的預防與治療措施，有助於減少疾病的影響，保障健康。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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