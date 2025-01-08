護膚｜秋冬肌膚保養注意清潔、保濕！醫生教這樣做減少乾癢問題

秋冬季節到來，肌膚龜裂、乾癢問題也隨之而來。台灣皮膚科診所醫師徐常捷提醒，注意「清潔」、「保濕」是秋冬肌膚保養的關鍵，在保濕的部分，除了補水之外，事實上也需要塗抹護膚油、保養油等油類產品於皮膚上才能將水分留在肌膚裡。



不過，市面上護膚產品這麼多種，要怎麼挑選適合自己的產品？使用油類產品又擔心阻塞毛孔，但不抹保濕力不夠該怎麼辦呢？台灣徐常捷醫師分享秋冬肌膚保養小撇步，幫助民眾有效對抗季節變化帶來的皮膚困擾！

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秋冬保養注意清潔、保濕 只「補水」保濕力可能不夠

天氣逐漸變冷，皮膚皮脂腺的分泌也會隨之減少，台灣徐常捷醫師表示，氣溫每降1度，出油程度就會減少約10%，而且天氣乾燥，水分也容易揮發，因此秋冬季節民眾比較容易會有缺脂性皮膚炎、冬季癢等情形，導致肌膚脫屑、乾癢等症狀，而有酒糟肌的民眾泛紅、敏感等問題也會變得比較嚴重。

所以秋冬季節「清潔」、「保濕」需要做些改變。在清潔的部分，台灣徐常捷醫師提醒，民眾應避免過度清潔，不要使用過多的清潔劑，同時也要注意水溫，因為秋冬寒冷，民眾洗澡、洗臉時水溫常常會因此提高，這時會洗掉更多的油脂。

而在保濕的部分，就是要塗抹適合的保濕護膚產品來加強保濕。台灣徐常捷醫師表示，一般保濕護膚產品可分為水狀產品（如：化妝水等）、油水混合的乳狀產品（如：乳液、乳霜）以及油類產品（如：護膚油、油性精華等），這其實就像穿衣服一樣，有內搭的衣服、外穿的T恤以及能禦寒的外套，可以依不同的情況來做搭配。

在天氣乾燥寒冷的情況下，如果只幫肌膚補水其實保濕力是不夠的，而且可能會有愈補愈乾的現象。台灣徐常捷醫師提到，秋冬很乾有些人會一直抹化妝水，以為這樣能保濕，但水狀產品事實上只有短暫性的補水或二度清潔的作用，並沒辦法留住水分，它就像洗手一樣會暫時覺得手沒那麼乾，但等到水分揮發後就會覺得手變得更乾，所以必須塗抹油類產品才能修復皮膚並把水分留住。

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混合肌、油肌不能用保養油？ 敏感肌怕過敏怎麼辦？

不過使用油類產品時總是會擔心太油、阻塞毛孔，尤其混合肌、油肌常會覺得自己不該使用油類產品，但又怕保濕力不夠，另外也有許多人認為自己屬於敏感肌，不知道到底適不適合使用油類產品。

對此，台灣徐常捷醫師表示，其實不論膚質，只要發現皮膚有緊繃、脫屑、泛紅等情形就是肌膚太乾的徵兆，這時都應檢視自己的保養品，看看是否有油類的護膚產品，並根據不同部位的出油情況來搭配使用。

而油脂的種類又有動物油、植物油、礦物油等不同來源，徐常捷醫師提到，一般來說動物油（如：馬油、綿羊油）非常滋潤保濕，但是比較容易引起身體的敏感反應，過敏機會會比較高，而植物油、礦物油相對來說比較不會過敏，一些比較好的油類產品會將不同油脂巧妙調配，保留住各個油脂的優點來避開民眾所擔心的問題。

像南非保養油就結合了植物油、礦物油的優點，塗抹後好吸收、不油膩又能達到保濕鎖水的效果。而且台灣徐常捷醫師表示，以礦物油、植物油為來源的油類產品相對減敏、穩定、安全，孕婦及敏感族群等在使用上也較為安心，因此會建議這些族群選擇以礦物油或植物油為來源的油類產品。

台灣徐常捷醫師分享，過去在診間曾遇過有位懷孕媽媽相當擔心自己皮膚會有妊娠紋的問題，詢問醫師有沒有什麼方法可以減少妊娠紋的產生，因此醫師便推薦她在孕期期間塗抹護膚油，產後這名媽媽腹部幾乎沒有妊娠紋，令她相當高興。

保濕3大步驟（按圖👇👇👇）

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醫曝保養油塗抹黃金時機 授使用秘訣不怕阻塞毛孔

使用保養油、護膚油等油類產品，可以幫助淡化細紋，減緩肌膚龜裂、乾癢等問題。台灣徐常捷醫師指出，塗抹的最佳黃金時機就是洗完臉、洗完澡身上還有濕氣及熱氣的時候，這時毛孔張開有助於吸收，而且在有水分的狀態下塗抹能減少油膩感，此外油會浮在水上，當毛孔底下有水時油會浮在表面，就不太需要擔心會有阻塞毛孔的問題。

因此如果要塗抹其他的保養品，也應先塗抹有水性成分的保養品，再塗抹油類產品。而油類產品的用量也不需要像液狀產品那麼多，徐常捷醫師建議，應少量、分層、多次塗抹，視不同的情況、不同的部位調整，更能避免民眾擔心的油膩、保濕力不夠等問題。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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