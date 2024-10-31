癌症｜針眼1年未消失？眼瞼顆粒長成腫塊　切片檢查確診皮脂腺癌

1名50多歲病人眼瞼邊緣處長了1顆小顆粒，這1年多來四處求診，看了3、4位醫生，都被認為是針眼或是霰粒腫，並建議繼續觀察。



隨著時間推移，患者情況不僅沒改善，腫塊還增大甚至影響到外觀，後來到台北市立萬芳醫院求診，台灣眼科醫師丁以晟為病人進行病理切片檢查，才確診為罕見的惡性腫瘤皮脂腺癌。病人在醫師建議下完成腫瘤切除手術及眼瞼重建，最後成功恢復眼瞼功能及外觀。

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皮脂腺癌常長於眼瞼 民眾易與針眼、霰粒腫搞混

一般民眾對「針眼」或「霰粒腫」並不陌生，2者病徵皆為眼瞼上出現腫塊！丁以晟說明，針眼是毛囊或皮脂腺的感染引起的急性發炎，常伴隨紅腫、疼痛等症狀；霰粒腫則是皮脂腺阻塞引起，通常無疼痛感，且這2種情況大多無害。但若眼瞼的腫塊持續不退，甚至變大或反覆出現，民眾應高度警覺，有可能是惡性腫瘤皮脂腺癌的徵兆。

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皮脂腺癌是種罕見且具威脅性的惡性腫瘤，常發生在眼瞼上，早期症狀與針眼或霰粒腫相似，容易被忽視。丁以晟透露，許多病人在腫塊出現時並不會感到不適，只是發現眼瞼上有個小突起物，隨著病程發展，腫瘤可能變得更大。

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避免皮脂腺癌擴散 早期發現治療可提高預後

皮脂腺癌的危險之處在於有擴散的風險，丁以晟表示，如果未能及時診斷和治療，癌細胞會經由淋巴系統擴散至身體其他部位，增加治療難度，甚至需要配合化療或放療，相較之下，早期發現並進行手術切除，大幅提高預後，5年存活率可達80%至90%。

丁以晟強調，由於皮脂腺癌在初期與良性腫瘤難以區分，建議病人密切關注眼瞼腫塊的變化，可透過定期拍照記錄，以便與醫師討論病情，能避免延誤診斷及治療機會。

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皮脂腺癌較為罕見，丁以晟提醒民眾，眼瞼腫塊若出現持續性變化，如變大、紅腫發炎、睫毛脫落等情形時，應立即就醫，並進行病理切片檢查，避免延誤治療，早期發現是降低皮脂腺癌擴散風險、提高治癒機率的關鍵。

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