常感疲勞臉色蒼白？甲狀腺低下影響身體多方面　易被誤診為1疾病

40歲男性近期頻感疲勞、嗜睡，做事總是提不起勁，因擔心肝臟出現問題就醫。檢查後發現，這名男子的小腿脛前有些微水腫，是甲狀腺低下的典型表現。



原來，他先前曾出現喉嚨痛的症狀，自以為只是感冒，實則是甲狀腺炎所致，進而引發甲狀腺低下。

7外觀變化恐甲狀腺出問題（按圖👇👇👇）

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甲狀腺低下的常見原因

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長暨減重代謝科陳榮堅醫師表示，現代飲食中鮮少出現缺碘導致的甲狀腺低下，較常見的原因包括甲狀腺手術、外傷、輻射線傷害，以及自體免疫疾病罹患過後等。一旦確診為甲狀腺低下，應立即補充甲狀腺素，症狀便能迅速獲得改善，患者也能恢復正常生活。上述患者就是補充甲狀腺素後，症狀立刻改善。

長期甲狀腺低下的嚴重後果

他提醒，長期甲狀腺低下的嚴重情況下，會導致代謝異常，患者容易出現水腫、疲勞等症狀，嚴重時甚至會增加心血管疾病的風險。此外，甲狀腺素低下時，也會出現食慾降低、胸悶、活動力下降、骨頭痛等症狀；而甲狀腺素瞬間低下則會有明顯的水腫表現。

甲狀腺功能低下最需要3種營養素、吃4類食物（按圖👇👇👇）

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甲狀腺低下對外觀的影響

陳榮堅進一步說明，由於代謝變慢，甲狀腺低下患者的皮膚會呈現濕潤狀態，再加上水腫，整個人看起來便會顯得腫腫泡泡。此外，臉色也會因循環代謝變差而顯得蒼白。

什麼是甲狀腺癌？常見6大前兆（按圖👇👇👇）

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甲狀腺低下易被誤診為抑鬱症

陳榮堅表示，甲狀腺低下除了會影響外觀，還可能讓患者感到疲倦、抑鬱、活力及反應力變差。由於甲狀腺低下的症狀多為漸進式的，因此很容易被誤診為抑鬱症，提醒有相關症狀要警覺可能是甲狀腺低下造成。

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