癌症治療｜化療前中後飲食該注意什麼？注意4重點保持營養狀態

飲食營養對於癌症病友相當重要，台灣癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師表示，許多研究都指出，癌症治療前後的營養狀況好壞將會直接影響治療的成效，鞏固好自己的營養對治療將會有所幫助。



不過，進行化療後常常會覺得胃口不好、不想吃東西，該麼做才能提升食慾？化療前、中、後飲食營養這部分又有哪些需要注意的地方呢？黃翠華營養師一一為民眾說明。

了解4大防癌營養素（按圖看清👇👇👇）

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化療前注意4重點 好的營養狀況有助治療

癌友在化療前就應注意自己的營養狀況，台灣黃翠華營養師表示，好的營養狀態除了能夠作為支持醫師治療計劃的良好根基外，在治療過程中副作用也會比較小，而且更不會因為營養不好而白血球過低被迫中斷治療、影響療效，建議癌友無論有無體重下降，在化療前都應注意以下4大重點：

1. 關注體重

如果體重偏瘦，建議在進行療程前應增加1-2公斤，或至少維持體重不再下降；如果體重偏胖，此時不是減重的好時機，也不宜再增重，建議待完成療程後再進行減重。

2. 均衡飲食

除了要均衡攝取六大類食物外，食物挑選也應多樣多色，這樣能讓自己攝取到許多不同的抗癌防癌營養素。

6大化療不良反應應對方式（按圖看清👇👇👇）

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3. 適度運動

運動可以幫助身體細胞獲得好的營養與充足的氧。

4. 保持平靜感恩愉悅的情緒

情緒會影響個人的治療成效，台灣癌症關懷基金會觀察發現常帶著積極感恩心情的癌友治療成效更好，治療歷程也會更加順利。

肝癌9大關鍵症狀（按圖看清👇👇👇）

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化療期間胃口不好 可用3方法調整飲食

而在化療期間仍要持續關注自己的體重、營養狀況。不過這時癌友可能會因為治療副作用而有胃口不好、噁心嘔吐、全身倦怠等情形，除了與醫師討論是否能透過其他藥物緩解、改善副作用外，台灣黃翠華營養師建議在化療期間飲食可以注意以下重點進行調整：

消化吸收好風味的食物選擇：

這段期間建議以易消化吸收、質地柔軟、方便吃的食物為優先選擇，以蛋白質為例，如：豆腐、蒸魚、燉雞、蒸蛋等都是好選擇，而全穀雜糧類可以多些變化，如果吃不下飯可以南瓜、番薯、薯仔、山藥等替代。

在化療期間味覺也有可能變得不一樣，癌友可以依照自己的感覺不需勉強，偶爾想吃重口味一點的也無妨，調味可以有多種變化，如：日式的柚子醬油、歐式的香草植物風味等都可以多嘗試。

少量多餐：

若吃不下平常一餐的量，可以分散成正餐加點心，點心以方便取得為原則，如：豆漿配小雜糧餐包、奶粉加綜合穀粉等，有些時候胃口比較好也可以把握時機多吃一些。

塑造一個愉悅的進食環境：

像是放點音樂、邊看電視等，可以淡化不舒服的感覺，而多活動也可以減少腹脹，讓自己比較可以吃得下東西。

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化療後也應吃得健康 審視過去日常飲食進行調整

在化療後，副作用影響越來越少，胃口也會漸漸恢復，台灣黃翠華營養師表示，在化療結束後吃個大餐慶祝一下無妨，不過療程結束後建議應好好審視一下自己原先的飲食是不是有需要調整的地方，常有癌友分享原本以為自己吃得很健康結果上完課後才發現其實不然。

台灣黃翠華營養師提到，許多人治療後成效非常好沒有復發大多是因為做了許多改變，在治療後應做好「防癌飲食」，朝向更健康的飲食邁進，吃得健康、規律運動，日子也會過得更好。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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