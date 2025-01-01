腸胃健康｜少女胃痛脹氣大腸鏡檢查現20顆瘜肉　有強烈癌化風險

台灣一名20歲女子因經常胃痛和打嗝、肚子脹氣，前往醫院做胃腸鏡檢查，沒想到一檢查把醫生嚇壞，大腸有超過20顆以上的瘜肉，且全部都是一種有強烈癌化風險的鋸齒狀瘜肉。



台灣禾馨民權內科診所胰臟醫師林相宏在Facebook粉專發文分享一個案例，最近遇到一個20歲女性來做胃腸鏡檢查，女患者因為最近常常胃痛，一直打嗝，加上肚子也常常脹氣，不過排便正常，但家族有強烈癌症病史，媽媽甲狀腺癌、外婆乳癌、外公腎臟癌。

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林相宏透露，女患者做大腸鏡檢查時，「我真的嚇到了，裡面大腸有超過20顆以上的瘜肉，而且每一顆都是又大又扁平，很難切除，全部都是一種有強烈癌化風險的鋸齒狀瘜肉」。

林相宏進一步說明，女患者罹患的是一種叫做鋸齒狀瘜肉症候群，該疾病的病因還不是很清楚，只知道這個疾病有很明顯的家族遺傳因素，往往有基因的突變（BRAF KRAS MLH1 mutation, MSI），因為有超過5成家族史都有大腸癌，一輩子罹患大腸癌的機率也大約有2成。

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至於為什麼說是「大腸癌隱形殺手」？林相宏解釋，因為這種病患的瘜肉很難被發現，瘜肉又扁又平很像正常大腸黏膜或是皺褶，往往在很深的大腸，此外，瘜肉常常被糞水蓋住（mucous cap）清腸不佳，也幾乎看不到，加上糞便潛血幾乎驗不到，上述種種因素導致醫師忽略，造就一種病叫做「間隔大腸癌」，意思是指上次大腸鏡檢查正常，但卻在「3-5年內」發現罹患大腸癌的狀況。

林相宏說明治療方式，表示此疾病佔了所有大腸癌中的1-2成，這種瘜肉有非常高的癌化風險，所有大於0.5公分的瘜肉都建議要切除乾淨，且切除後每1-2年都要追蹤大腸鏡，有些嚴重的病患，瘜肉過多過大無法用大腸鏡切除乾淨，甚至要接受大腸切除手術以預防未來的大腸癌。

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林相宏也提醒人們，根據統計如果一等血親有家族史，終生罹患大腸癌的機率是正常人的5倍，因此至少40歲開始大腸鏡篩檢，早於罹患大腸癌家人10年開始檢查，例如：家人40歲大腸癌，那就要30歲開始檢查。若是家人40歲診斷鋸齒狀瘜肉症候群，那就要40歲開始檢查。

林相宏補充，雖然說健康的生活飲食是預防大腸癌的好方法，不過這幾年健檢的心得是體質還是佔了很大部分，因此呼籲大家關心一下家族的癌症病史，盡早發現才可以盡快治療。

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