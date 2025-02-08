代謝異常｜過完年身材肥了一圈？專家教5招防腫策略保持代謝健康

根據過往經驗，你一定知道只要稍不留意，就會在年假結束前發現自己身形「腫了一圈」！很自然地以為體重增加。然而，專家卻要告訴你：問題不一定這麼單純，也有另一種可能。要避免這個「過年後遺症」再發生，有策略可以提醒自己。



台灣美兆健檢診所醫師林素菁提醒，腫脹不一定只是單純的「胖」，更可能是代謝失衡所引發的健康警訊，很可能反映代謝異常。

代謝失衡5大警號（點擊下圖看清！👇👇👇）

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代謝異常也會看起來腫腫的

林素菁指出，過年期間吃的數量和種類都比平日多的話，便會攝取過量鹽分、糖分和脂肪，容易引發體內的水分滯留、血糖波動以及脂肪代謝異常，導致身體看起來「腫腫的」，同時還可能出現容易疲勞或胃腸不適等症狀。

5大警訊：代謝失衡

如果在年節後出現以下5個警訊，林素菁提醒，應該更加關注自己的代謝健康：

1. 腫脹未退：假期後數天，手指、腳踝或臉部的浮腫仍未消失。

2. 異常疲倦：即使充足睡眠後仍感到乏力，做簡單活動就容易喘。

3. 胃腸不適：頻繁感到腹脹、消化不良或排便異常。

4. 體重快速波動：短時間內體重明顯增加或減少。

5. 皮膚異常：皮膚變得乾燥粗糙，甚至出現色素沉澱或癢疹。



林素菁表示，上述表面症狀往往反映內在代謝問題，應盡早調整生活習慣，必要時尋求專業醫療建議。但在這些問題還沒有發生之前，透過「年節防腫策略」，聰明過節，節後也不會悔不當初，輕快開工。

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「防腫」策略

為了在年節期間保持代謝健康，林素菁提供以下對策：

- 控制飲食分量：高鹽、高糖、高脂食物適量吃，蔬菜、水果一定不能忘。

- 多喝水：幫助代謝廢物排出體外，減少水腫發生。

- 適度運動：假期裡應保持每日30分鐘的輕度運動，如散步或瑜伽。

- 避免久坐：坐著聊天或追劇時，每30分鐘起身走動，促進血液循環。

- 關注身體變化：留意體重波動與不適症狀，若警訊持續，務必及早就醫。



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聰明吃即是健康管理

健康是一場長期的自我管理，而年節正是檢視生活習慣的重要時刻。林素菁強調，過年不僅是享受美食的節日，更應該是卸下平日工作壓力，調整健康的最佳契機，而不是讓過度攝取豐足美食加重健康負擔。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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