三高｜高血脂症狀不明顯恐成隱形殺手！4招控制血脂降慢性病風險

台灣人死於三高慢性病人數已經超越癌症，其中要小心高血脂！



台灣國健署提醒，心血管疾病危險因子中，包括高血壓、高血糖及高血脂等，但高血脂容易被忽略，原因是初期症狀不明顯，且無法測量，較難發現，可能因此成為健康的隱形殺手。

身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

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台灣國健署提到，20歲以上台灣人高血脂的盛行率高達3成，依據台灣衛福部2023年十大死因統計資料顯示，心臟疾病及腦血管疾病為台灣人死因的第2名及第4名。而台灣人死於高血壓、高血糖及高血脂的慢性病人數為6萬8000人，超越癌症死亡的5萬3000人。

高血脂症狀不明顯 成台灣人健康隱形殺手

台灣國健署表示，心血管疾病危險因子包含高血壓、高血糖、高血脂、肥胖、缺乏運動、吸煙等因素，其中以「高血脂」問題容易被忽略，因血脂異常的初期症狀不明顯，且無法自行測量，民眾較難發現、控制，可謂台灣人健康的隱形殺手。

台灣國健署說明，血脂主要為膽固醇及三酸甘油酯，三酸甘油酯是由腸道吸收食物中的脂肪及由肝臟合成，若太多會變成脂肪肝；另外，血液中的膽固醇分為「低密度脂蛋白膽固醇」及「高密度脂蛋白膽固醇」，前者俗稱「壞」膽固醇、後者為「好」膽固醇。

台灣國健署指出，低密度脂蛋白膽固醇是造成心血管疾病的重要危險因子，若過高可能造成血管阻塞；而高密度脂蛋白膽固醇，則可幫助清理血管壁多餘的膽固醇。提醒民眾，當總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油酯過高時，或高密度脂蛋白膽固醇過低，會增加心肌梗塞、腦中風、心血管疾病等罹病風險。

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4招控制血脂 飲食三低一高

根據台灣國民營養健康調查資料顯示，20歲以上台灣人高血脂盛行率達3成。台灣國民健康署署長吳昭軍說，民眾可透過生活型態轉變，改善心腦血管疾病的風險因子，像是定期健康檢查，以掌握血脂狀況；且規律進行有氧運動，可降低三酸甘油脂，增加高密度蛋白膽固醇；飲食部分遵循「三低一高」，以低鹽、低油、低糖及高纖為原則。

吳昭軍表示，有抽煙者應戒煙以改善血脂異常，因為煙品中的尼古丁會使心率和血壓飆升，並降低高密度脂蛋白膽固醇，建議民眾戒除煙品以改善血脂異常。

吳昭軍說，當發現健檢數值異常時，民眾應積極控制，並尋求專業醫療人員指導，對於疾病進行早期管理及改善生活型態，防治心血管疾病危險因子，降低及延緩後續罹患三高慢性病的風險。

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近日因天氣變化大，台灣國健署更提醒民眾，若自身或親友若突然出現左邊胸前感覺疼痛或緊縮，還有喘不過氣、冒冷汗、呼吸困難、頭重腳輕等疑似心肌梗塞癥狀；或出現中風徵兆，無法做到微笑（是否有嘴角歪斜臉不對稱）、舉手（平舉雙臂，是否無力下垂）、說你好（是否說話不清楚）任一動作，務必撥打緊急求助電話及時就醫。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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