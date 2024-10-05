三高丨高血脂是勃起功能障礙常見成因？3泌尿問題隱藏糖尿病危機

不少人中秋節時狠狠地大吃一頓，但過度放縱飲食，除了可能導致代謝症候群外，還有許多泌尿問題，也與代謝性疾病息息相關。



醫師指出，有3種常見的泌尿科疾病，如包皮或龜頭發炎、勃起功能障礙以及膀胱過動症等，背後成因可能與代謝異常有關。

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包皮龜頭發炎可能是糖尿病警訊

台灣泌尿科醫師顧芳瑜指出，臨床上不少前來就診的個案，主訴為包皮或龜頭發炎，經過抽血檢查後發現糖化血色素過高，進一步確診為糖尿病。由於高血糖會導致傷口癒合緩慢，因此病患常感到疑惑，不明白為何傷口久久未癒。

值得注意的是，這類病例中有不少是年輕人。醫師在詢問他們的生活習慣後發現，許多人都習慣將飲料當作水來喝，仗著年輕，認為不會有三高問題，卻沒想到糖尿病已經悄然而至。

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高血脂、糖尿病是勃起功能障礙常見成因

高血脂和糖尿病是導致勃起功能障礙的常見慢性病。顧芳瑜解釋，三高疾病常伴隨動脈硬化，使得陰莖血管徑變窄，在動脈硬化的初期就容易出現症狀。因此，若有勃起功能障礙的問題，也應尋求醫師診斷，確認是否有三高問題。

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膀胱過動症恐與血糖失控有關

顧芳瑜提到，血糖過高會影響神經傳導，導致部分患者出現膀胱過動症的問題，男女皆有可能發生。膀胱過動症的患者常需頻繁跑廁所，平均每1～2小時就需要上一次廁所，即使在夜間也經常需要起床如廁，對生活品質造成極大的困擾。

他也提醒，引發膀胱過動症的原因很多，除了糖尿病外，生活壓力和自律神經失調也是常見的成因。但在臨床上，醫師會優先排除可控制的因素，因此若有糖尿病，日常生活中應特別注意控制血糖。

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