子宮頸癌症狀｜異常陰道出血、性交疼痛要小心！5建議預防HPV感染

子宮頸癌的發生通常與持續的高危型人類乳突病毒（HPV）感染有關，大部分患者在早期並不會出現明顯症狀，因此早期篩檢對於預防和治療至關重要。



▼子宮頸癌的6大須知（按圖👇👇👇）

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高危型HPV可能引發子宮頸癌 異常陰道出血帶有異味、 性交疼痛

台灣台北市立聯合醫院中興院區婦產科主任林季瑤表示，子宮頸癌的主要危險因素，以HPV為最常見的性傳播病毒，約70-80%的女性在某一時期會感染HPV，雖然大多數感染會在兩年內自行清除，但部分高危型HPV（如HPV 16和18型）可能引發子宮頸癌。另外，有多個性伴侶的女性或是免疫系統弱化者，感染HPV的機會較高，進而增加罹患子宮頸癌的風險。

子宮頸癌在早期通常沒有明顯症狀，但隨著病情進展，可能出現異常陰道出血（例如月經期間外的出血，或是性行為後出血）、骨盆區或下腹部不明原因的疼痛、白帶呈現異常顏色或帶有異味、性交疼痛。

誰是子宮內膜癌的高危險群？（按圖👇👇👇）

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預防子宮頸癌 接種HPV疫苗、定期子宮頸抹片檢查

如何預防子宮頸癌？林季瑤提出以下建議：

1. 接種HPV疫苗

HPV疫苗是預防高危型HPV感染的有效手段，尤其對青少年或尚未開始性行為的女性來說，可以顯著降低未來患子宮頸癌的風險。這疫苗對男性也有一定的保護作用，預防HPV相關的其他癌症。

2. 定期進行子宮頸抹片檢查（Pap smear）

子宮頸抹片檢查能夠檢測子宮頸的異常細胞變化，及早發現可能轉變為癌症的病變。一般建議18歲以上、或開始有性生活的女性每年進行一次抹片檢查，且建議25歲以上的女性每3年進行一次檢查。

3. 安全性行為

使用避孕套可以減少HPV感染的風險，儘管避孕套無法完全避免HPV傳播，但它仍然是一種有效的防護措施。

4. 避免吸煙

吸煙會削弱免疫系統的功能，增加感染HPV的風險，並加速病變過程。

5. 健康飲食和維持良好的生活習慣

多吃蔬菜水果，維持良好的體重，避免過度壓力，增強免疫系統的健康。

中醫如何治療子宮頸癌？（按圖 👇👇👇）

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醫：維護女性健康 逾25歲應每3年1次子宮頸抹片檢查

林季瑤呼籲大家，保持警覺，預防為主，早篩檢、早發現，共同為女性的健康保駕護航。自2025年1月1日起，台灣國民健康署擴大癌症篩檢，增列25-29歲女性每3年1次子宮頸抹片檢查，30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查。35歲、45歲、55歲女性當年度1次人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

子宮頸癌是可以通過有效的篩檢和預防措施大幅減少的疾病。林季瑤建議女性朋友應該了解自己的健康狀況，及早進行HPV疫苗接種，定期進行子宮頸抹片檢查，並養成健康的生活習慣，若出現異常症狀，應及時就醫，避免錯過最佳治療時機。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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