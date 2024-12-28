女生患子宮內膜癌疑與「熱飲容器」有關！天天做3事癌細胞全消失
撰文：中天新聞網
出版：更新：
一名女患者罹患子宮內膜癌，檢查其體內雙酚A等塑化劑指數非常高，配合醫生建議每天堅持吃大量蔬菜、喝2500C.C以上的水及養成運動習慣，沒想到9個月後癌細胞竟然通通消失。
台灣營養醫學醫生劉博仁在《 健康晚點名》節目中分享，曾遇過一名年輕女子罹患子宮內膜癌，劉博仁說明，子宮內膜癌若是早期，醫生會先用高劑量黃體素來抑制癌細胞，但女子已經做了3次切片都是子宮內膜癌，為了避免癌細胞轉移，因此要進行子宮手術。
劉博仁指出，後續替該患者進行檢查，發現女子體內的雙酚A等塑化劑指數非常高，研判可能跟她工作時經常會接觸到熱感應紙，與每天買熱的飲料喝，推測女子使用的紙杯裏面的內塗層，還有經常喝用塑膠袋裝的熱湯，導致她體內塑化劑過高。
相關文章：婦女健康｜異常出血恐患子宮內膜癌？3大年齡層女性常見出血問題
+3
劉博仁要求女子跟婦科醫生密切配合抗癌療程，他則給出排毒建議，第一就是要吃大量蔬菜，尤其是多吃十字花科蔬菜；第二則是要求她每天喝2500C.C以上的水。
最後則是一定要每天運動，若不運動則可以透過泡腳、泡澡讓身體流汗，6個月後女子體內的塑化劑排得很乾淨，9個月後做第4次的內膜切片手術「癌細胞通通不見」，後來更順利懷孕產子。
【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】
月經｜調經=調體質少吃炸雞麻辣火鍋？月經5大指標看子宮有幾健康
+3
相關文章：朱古力瘤｜方健儀已割11釐米瘤籲經痛勿忍！11問題測風險或致不孕👇👇👇
+9
子宮內膜癌｜6旬婦停經14年突出血 檢查驚見惡性腫瘤如蘋果大子宮內膜增生需否切子宮？藥性子宮環減增生？醫生詳解成因及治療更年期｜陰道炎、睡眠不穩屬評斷準則？60歲後停經需留意乳癌風險子宮肌瘤｜月經來時總是痛不欲生？網友熱議5大常見症狀快就醫女性健康｜下腹痛誤以為腸胃問題？6種婦科疾病注意這些身體警號女性健康｜女子私處傳異味好尷尬？ 醫揭這習慣成為致病誘因！卵巢癌｜還以為是中年發福！49歲女士籲身體檢查多做「這2項目」乳癌｜長期高壓易患癌？台女乳頭現分泌物有異味檢查確診乳癌晚期
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」