女生患子宮內膜癌疑與「熱飲容器」有關！天天做3事癌細胞全消失

一名女患者罹患子宮內膜癌，檢查其體內雙酚A等塑化劑指數非常高，配合醫生建議每天堅持吃大量蔬菜、喝2500C.C以上的水及養成運動習慣，沒想到9個月後癌細胞竟然通通消失。



醫生建議女患者要吃大量蔬菜，尤其是多吃十字花科蔬菜。（Canva）

台灣營養醫學醫生劉博仁在《 健康晚點名》節目中分享，曾遇過一名年輕女子罹患子宮內膜癌，劉博仁說明，子宮內膜癌若是早期，醫生會先用高劑量黃體素來抑制癌細胞，但女子已經做了3次切片都是子宮內膜癌，為了避免癌細胞轉移，因此要進行子宮手術。

劉博仁指出，後續替該患者進行檢查，發現女子體內的雙酚A等塑化劑指數非常高，研判可能跟她工作時經常會接觸到熱感應紙，與每天買熱的飲料喝，推測女子使用的紙杯裏面的內塗層，還有經常喝用塑膠袋裝的熱湯，導致她體內塑化劑過高。

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劉博仁要求女子跟婦科醫生密切配合抗癌療程，他則給出排毒建議，第一就是要吃大量蔬菜，尤其是多吃十字花科蔬菜；第二則是要求她每天喝2500C.C以上的水。

最後則是一定要每天運動，若不運動則可以透過泡腳、泡澡讓身體流汗，6個月後女子體內的塑化劑排得很乾淨，9個月後做第4次的內膜切片手術「癌細胞通通不見」，後來更順利懷孕產子。

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