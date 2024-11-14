失智症｜愛藏東西卻矢口否認？可能已患輕度失智症　3大照護建議

失智症患者常常會出現異常行為，像是藏東西、收集東西，或是迷路、走失，家屬該怎麼辦呢？



輕度失智症狀 藏匿、收集、常迷路

台灣台北榮民總醫院神經醫學中心神經內科特約醫師王培寧指出，臨床上，失智症患者常常會有藏匿和收集行為，其實就是大腦認知功能出現異常。

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1. 藏匿且否認

失智症患者為何常常會藏匿零食、保健品、遙控器等家用品，卻總是矢口否認；以上種種，正是失智者常有的表現。我們常以為長輩只是習慣改變了，或是死硬不願認錯，而沒有意識到這些就是輕度失智的症狀。其實他們真的是因為失智，造成根本不記得自己曾做過的事，當然就會否認了。

2. 收集行為

失智症患者常常會有收集行為，像是有患者對衛生紙抱有執念，出遊時口袋裡總塞滿了從公共場所中拿的衛生紙。失智症很多看似不可理喻的行為如果能深度了解，通常都是不安全感所造成的，與其一直責備患者說不能拿外面的衞生紙，還不如主動將乾淨的衛生紙放滿口袋，就大大地降低不安全感。

3. 迷路與方向感喪失

失智症患者突然迷失方向，這是一個典型的失智症初期症狀。失智症患者常常會忘記熟悉的路線，甚至在熟悉的環境中迷路，這主要是因為大腦中的空間記憶和定位能力逐漸衰退。

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失智症照護 醫師給建議

對於失智症患者的藏匿、收集行為，王培寧建議，家屬不應以責罵方式，而是要給予患者安全感。

1. 物品藏匿

可以設置一個隱祕的地方，讓患者可以安全地藏東西化，被動為主動，正是失智照護技巧中非常重要的一環，與其讓患者到處藏東西， 不如主動布置一個可以安全藏東西的好地方。

2. 創造熟悉環境

可以將家中布置得如同日照中心，增加患者的熟悉感，這對安全感有很大的幫助。

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3. 建立規律生活

每天安排固定的活動和作息，在規律中找到安全感。例如，每天早上喝一杯溫水刺激排便，成功時給予鼓勵和讚美。

王培寧提到，失智症患者出現幻聽與幻覺也很常見，也不要去指正患者出現幻聽、幻覺的時候，而是陪著演戲，藉此安撫。這正是照護失智症很需要的技巧，不試圖和患者講道理，而是順著思維，引導度過幻覺來臨的時刻。

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