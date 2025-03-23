爆肺復發率極高？一文看清氣胸常見症狀、高危族群、治療方法

歌手方大同病逝，其公司並未透露逝世病因，但他過去曾經飽受氣胸（爆肺）之苦，且多次入院接受治療。台灣國泰綜合醫院胸腔外科主治醫師劉祖豪表示，氣胸主要分為「原發性氣胸」和「繼發性氣胸」，兩者其實都有很大機會復發。



如果病人本身有慢性阻塞性肺病、肺纖維化或肺癌等肺部疾病，會增加繼發性氣胸風險，死亡率也相對較高。

▼「爆肺」主要原因：（按圖）👇👇👇

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氣胸是什麼？有哪些症狀需注意？

劉祖豪指出，氣胸是指空氣不正常進入病患的肋膜腔中，導致肋膜腔產生正壓，壓迫肺臟造成肺塌陷，進而影響肺臟通氣及回心靜脈血流，也導致患者產生胸悶、胸痛、喘、呼吸困難、心跳快或休克等症狀。他解釋，臨床上氣胸主要以下2大類最為常見：

- 原發性氣胸：是指在沒有任何外在因素下，氣體自發性從肺中漏出。

- 繼發性氣胸：多與疾病有關，例如：肺癌、哮喘、慢性阻塞性肺病、肺炎和肺結核等，這些疾病容易造成肺損傷，提高氣胸風險。



劉祖豪進一步說明，雖然氣胸的致死率並不高，但如果病患患有其他的肺部疾病，有時候治療上會較為棘手，而氣胸常見的症狀有以下3種：

- 突發性的感到胸部疼痛或悶痛。

- 呼吸與心跳逐漸加快，感到無法正常呼吸。

- 突發性的咳嗽，甚至可能出現咳血情況。



▼同場加映：肺功能測試（按圖👇👇👇）

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值得注意的是，劉祖豪強調，氣胸的症狀以胸痛、呼吸困難、乾咳為主，醫師在聽診時，患者會出現側呼吸音較弱、敲診時有共振。此外，氣胸的併發症為持續性漏氣、復發、兩側併發、張力性氣胸、血胸及縱膈腔氣腫等症狀。當患者感到胸部悶痛、呼吸困難、心跳加速，若未即時醫治，病患會因為缺氧，導致四肢末端轉為藍紫色。

哪些人容易罹患氣胸？

劉祖豪說明，男性較女性更容易患上氣胸，且統計上指出，好發於20至40歲的瘦高型男性。此外，若病患有氣道發炎、抽煙習慣或家族有人曾患上氣胸，都有較高機率導致發病。

氣胸治療方式為何？氣胸一定要開刀嗎？

根據臨床研究指出，氣胸的治療依病患的嚴重程度，可以分為以下3種方式：

氧氣治療：

適用於輕度自發性氣胸者的保守治療，以高壓氧氣快速使肺部擴張，改善低血氧症狀，同時有助於肋膜腔的空氣吸收。

胸腔引流：

患者如果是第一次發生自發性氣胸，未必需要立即進行手術，如果氣胸範圍大，可以採取胸腔引流術，這是由醫師將一根細軟管放至於肋膜腔裡，將空氣引流排出，若是情況嚴重者，則需直接插入胸管，並連接胸腔引流瓶。

手術治療：

醫師如果從影像檢查發現明顯的肺部病灶，如肺氣腫、肺疱、氣胸；另外，病患發作超過2次以上、又或是引流後超過5-7天仍漏氣者，則建議以手術方式動刀治療。此外，手術治療的另一好處是可以降低復發率。

▼急性胸痛常見5大原因（點擊圖片查看👇👇👇）

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值得注意的是，劉祖豪指出，現在臨床上常見的治療方式為胸腔鏡微創手術，詳言之，針對嚴重氣胸患者，過往需1到3個手術開孔，胸腔鏡微創手術開1孔便能完成手術。一方面，利用微創縫補漏氣之處，並切除受損嚴重的肺部組織；另一方面，可同時進行肋膜沾黏手術，預防氣胸復發。

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