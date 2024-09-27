胸口痛｜胸痛原因眾多危險6急症嚴重可致命！儘早檢查排除原因

台灣40多歲的高中老師何小姐，胸口經常感到悶、輕微疼痛及壓迫感，很擔憂是不是身體出現問題。



經醫師細檢查後，判斷是因胸肌緊張導致肌肉痛，透過針灸內關穴，幫助寧心安神、和胃寬胸，並建議何老師先戒除咖啡及茶，避免過度刺激交感神經。經過兩周，胸口不適的感覺大幅改善。

1招辨別胸痛病因（按圖👇👇👇）

+ 3

相關文章：胸痛是心肌梗塞抑或胃酸倒流？醫生教1招辨別避免4飲食、2習慣

胸部挫傷與肋間神經痛是常見胸痛原因 儘早檢查排除原因

台灣灣橋榮院傳統醫學科醫師唐佑任表示，門診中常見的胸痛原因包括「胸部挫傷」，通常是因受到撞擊導致胸部疼痛，特別在呼吸或活動時更為明顯，建議要先就醫檢查，排除骨折、氣血胸等緊急情況，避免延誤治療時機。

另一個常見的胸痛原因是「肋間神經痛」，常見於帶狀皰疹發生時，患者常描述在肋骨之間感覺有刀割、針刺、電麻的痛感，常出現在水泡叢發生之前，發作時間短暫不定，容易誤診。而西醫多採用抗病毒藥物或抑制神經疼痛藥物治療，患者可多補充維他命B雜，有助受感染的周邊神經修復，中醫則會延著痛覺範圍斜刺針灸，減輕患者不舒服的感覺，也能防止疼痛範圍擴大。

胃酸倒流在中醫也屬胸痛 治療外也須調整飲食習慣

此外，「胃酸倒流」也屬中醫學上的「胸痛」範圍，患者因噯氣打嗝造成「胃氣上逆」，常在胸前正中央感到疼痛，伴隨胃部灼熱感，平躺時症狀加重，也容易胸痛或咳嗽。唐佑任醫師建議，患者要調整飲食習慣，避免攝入太多刺激性食物如茶、酒和咖啡，也要避免易引起脹氣的食物如糯米、油炸及高湯甜食。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

+ 14

相關文章：胃酸倒流｜感到火燒心、胸口異物感？認清3類胃酸倒流及改善方法

實際上胸痛原因多樣 「危險六急症」可能造成生命危險

台灣唐佑任醫師補充，除了上述常見原因，胸痛還有「危險六急症」：心肌梗塞、主動脈剝離、肺動脈栓塞、氣血胸、心包填塞及食道破裂，都是可能會造成生命威脅的胸痛。由於胸痛的原因複雜多樣，可能涉及多個系統器官，有些可在簡單治療後自行緩解，但更要注意許多劇烈胸痛是威脅生命的警訊。如果發生，不要輕忽或遲疑，應該立刻至急診就醫，讓專業醫師檢查胸痛的原因，及時治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」