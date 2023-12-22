心肺功能｜走路爬樓梯易氣喘？4胸腔復健方法改善心肺呼吸變順暢

只是做了一個小活動而已卻氣喘吁吁，這可能是部分有肺部疾病病人的生活常態，但長期下來可能會使病人逐漸對於任何活動失去興趣與力氣。



醫師指出，如果民眾有肺部疾病，除了以藥物治療，必要時也需要進行胸腔的復建，才能徹底解決心肺耐力不足的問題。

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上了年紀之後，台灣53歲的黃先生常常覺得稍微走一點路就喘不過氣，又因為家住4樓，想到出門時要爬樓梯就覺得疲憊，開始不喜歡外出，寧願坐著不動，最後都快沒有社交生活。台灣萬芳醫院復健科主治醫師林硯農發現，原來病患是因反覆發作的慢性支氣管炎，導致咳嗽胸悶、呼吸急促，才漸漸對出門玩樂失去動力。

肺部疾病恐讓病人胸悶、難以呼吸

林硯農指出，患有氣喘、慢性阻塞型肺部疾病，甚至新冠肺炎後遺症等肺部疾病的族群，在活動時容易感到胸悶、吸不到空氣等窒息感。長期下來，活動意願就漸漸降低，在不知不覺中縮小活動範圍或選擇靜態活動。因此在肺部疾病的發展過程中，常合併肌肉系統的病變，包含肌肉細胞流失、肌纖維分布改變及血流供應不足等狀況。

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然而日常生活如行走、穿衣、採買、洗澡等，都仰賴上下肢的肌肉收縮並執行動作。林硯農提醒，若長期只維持在低強度的活動，心肺耐力與肌耐力都會快速流失，恐會造成失能，最後需由親友協助打理生活起居，反而更加嚴重地影響生活品質及人際互動。

4大訓練方式，協助病人呼吸暢通

林硯農建議，在治療肺部疾病時，除了藥物治療外，可視狀況將「胸腔復健」加入療程中，物理治療師會教導病人學習呼吸調控及肌力維持，練習坐立或下床使用輪椅，讓病人出院後能夠銜接居家生活。訓練方式包含：

1. 呼吸道清除技巧。

2. 呼吸運動。

3. 心肺耐力訓練。

4. 肌肉阻力訓練。



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現在，黃先生已復建半年，低強度活動已不再氣喘吁吁，精神與活動力也振奮許多！林硯農指出，胸腔復健需不間斷進行2到3個月且出院後維持適度練習，才會明顯感受心肺功能提升，病人務必定期回診，安排心肺耐力測試與課程，確認心肺能力進步幅度，也鼓勵肺部疾病者若自覺生活功能已嚴重受影響，可至復健科門診接受評估，打造最適切的療程計劃。

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