失智症｜羅志祥母罹阿茲海默症　醫推薦一飲食法讓大腦年輕7.5歲

台灣藝人羅志祥一向孝順出了名，28日他吐露心聲，坦言媽媽是阿茲海默症患者，消息一出引發外界關注。台灣基因醫師張家銘指出，失智症並非老化的必然結果，而是可提早發現並預防的疾病，而「麥得飲食」可讓大腦年輕7歲半。



台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘在Facebook發文表示，一項發表於2025年《Alzheimer’s & Dementia》期刊的十年追蹤研究指出，當血液中的p-tau217蛋白濃度升高時，即便當下仍無明顯症狀，未來十年內發展為輕度認知障礙甚至失智症的機率高達76%，因此，失智其實早在症狀出現的十年前，身體就已經在悄悄發出訊號。

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對於有什麼保健品能防失智？張家銘表示，其實答案就藏在我們每天吃進嘴裡的食物裡，真正有效的飲食，應該是可以長久一起生活的方式，甚至能慢慢喜歡上的過程，也是為什麼現今會推廣「麥得飲食（MIND Diet）」。麥得飲食是專門為了預防神經退化與阿茲海默症所設計的飲食方式，它融合了地中海飲食與得舒飲食的優點，但特別針對「保護大腦」做了優化，重點是「它很好吃，而且不難做！」

根據美國洛許大學的一項研究指出，只要持續實踐麥得飲食五年，大腦的認知年齡可以年輕7.5歲，即使做不到百分百完美，只要「做到一半」，也能讓失智風險降低35%。麥得飲食的魔法，就是「您喜歡的東西，很多都可以吃」，不是從此不能喝酒，而是晚餐小酌一杯紅酒還有助於保腦；不是從此和肉類說再見，而是把重點從紅肉移到雞肉、魚類，還有大豆蛋白；不是從此吃東西像懲罰，而是用喜歡的方式。

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麥得飲食最難得的一點，就是它非常「人性化」，可以從生活中最容易下手的地方開始改變，每天多一點蔬菜、多喝一杯無糖豆漿、或一周多一次吃魚，這種可調整的彈性，才讓健康活得下去，也活得開心。此外，它不需依賴昂貴的進口食物，台灣的番薯葉、紅鳳菜、黑豆、文蛤、秋刀魚、核桃，都是在地的好食材，也完全符合麥得飲食的原則。

用麥得飲食的角度來看，照顧大腦不一定要付出沉重的代價，反而是一種對自己的溫柔體貼，當我們意識到，「每天吃進嘴裡的選擇，不只是為了今天的體力，而是為了十年後還能記得身邊的人、說出想說的話、擁有清楚的意識」，那這些選擇，就不再只是飲食，而是一種人生規劃。

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