泌尿｜出現尿頻、排尿疼痛應及時就醫！4大感染警號暗藏健康風險

泌尿道出問題的徵兆常被忽略，若錯過最佳治療時機，恐造成健康危機。



醫師指出，若出現頻尿、排尿疼痛、血尿及尿失禁等症狀，都可能是泌尿系統的健康警訊，若出現異常訊號，應及時就醫，才能有效降低疾病惡化的機會。

泌尿道感染警號（按圖了解 👇👇👇）

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警訊1：「頻尿」可能與泌尿道感染有關

台灣泌尿科醫師朱信誠表示，如果民眾發現自己有頻繁地上廁所，尤其是夜間更加明顯，可能與泌尿道感染、前列腺增生或膀胱過動有關。最好透過醫師來檢查確定病因，並給予適當的治療方式，讓你遠離頻尿困擾。

警訊2：「排尿疼痛或有灼痛感」需及早就醫

朱信誠提到，排尿時出現疼痛或灼痛感，通常是泌尿道感染的警訊，常見於膀胱炎或性傳染疾病，這類症狀通常伴隨頻尿和尿急，建議民眾也要儘早就醫，以免感染進一步擴散。

泌尿道癌症5前兆（按圖看清👇👇👇）

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警訊3：「血尿或尿液混濁」應立即檢查

朱信誠說明，如果尿液中出現血跡或呈現混濁狀態，可能涉及泌尿道感染、膀胱結石或腫瘤等問題。他特別提醒，這是需要立即檢查的重大警訊，早期診斷能有效降低健康風險。

警訊4：「尿失禁或尿急」需提高警覺

朱信誠提醒，尿失禁或尿急不僅影響生活品質，也可能是膀胱或前列腺問題的徵兆，尤其是40歲以上的朋友，更需要提高警覺，如果出現此症狀，適時尋求專業幫助。他也強調，泌尿道問題不僅僅是小事，它們可能暗藏更大的健康風險，如果你有以上任何症狀，千萬別猶豫，及時就診是最明智的選擇。

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