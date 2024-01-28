泌尿健康｜男生坐著小便4好處！醫生揭可降感染、延緩膀胱老化

日常生活中，男性經常站著小便，但另一派說法則是認為「坐著小便」尿比較不會滴到馬桶外，比較乾淨衛生。而專家指出，這個簡單的尿尿方式，可能對男性健康有更大的影響。



台灣泌尿科醫師高銘鴻在社群「泌尿科 高銘鴻醫師」分享，不少男生一直以來都習慣站著小便，但對於大多數健康的男性而言，坐著小便對於排尿不順的族群可以帶來不少好處。

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好處一：排尿困難與前列腺（攝護腺）健康

對於中年男性來說，前列腺肥大可能導致排尿困難，但坐著小便的優勢在於減少對括約肌的壓力，進而提高排尿效率，還可以減輕了排尿時對生理機制的負擔，有助於維護泌尿系統的正常功能。

好處二：減少尿液殘留

坐著小便可有效減少尿液殘留，有助於排空膀胱是至關重要的，避免尿液殘留可能引起感染，同時也會對尿道造成不利影響。坐著小便有助於維護尿道的健康，降低感染的風險。

好處三：延緩膀胱老化

膀胱老化可能導致諸如尿失禁等問題，坐著小便能夠減輕膀胱的工作負擔，進而延緩膀胱老化、減少排尿時的壓力，特別是長時間站立時對膀胱的影響，可以為男性提供更長期的泌尿系統健康。

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好處四：預防尿液亂噴與防止跌倒

坐著小便有助於避免尿液四濺的情況，有助於衛生和舒適性，此外，特別是對於老年人，坐著小便還能減少在夜尿或尿急時因膀胱壓力變化而導致的暈眩跌倒風險。

高銘鴻也提醒，如果民眾有出現排尿習慣改變或排尿困難，及早尋求專業泌尿醫師的協助的重要性，透過專業醫生的評估和治療，才能更全面地了解和解決問題。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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