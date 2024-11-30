泌尿問題｜痾「血尿」肉眼難察覺？醫生盤點6大常見原因治療方法

一般而言，尿液應該為清澈或淺黃色，但有時可能會變成粉紅色、紅色、棕色甚至磚紅色！甚至有些血尿肉眼可能還觀察不出變化，需要進一步檢查才知道。



台灣國泰綜合醫院泌尿科主治醫師董世祥表示，患者從輕微的感染到嚴重的腎臟疾病或癌症都可能引發血尿，情況還分成顯性血尿和顯微血尿2類，顯性血尿是能用肉眼觀察到尿液的顏色變化，而顯微血尿則需要通過尿液鏡檢才能發現。

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哪些疾病會引起血尿？ 伴隨其他症狀速就醫

董世祥說明，臨床上血尿原因包含如下：

▸泌尿道尿道感染：這是血尿最常見的原因之一。感染引起尿道、膀胱或腎臟的炎症，導致尿液中混入紅血球。這類感染常見的症狀還包括尿頻、尿急、尿痛和小腹疼痛。

▸泌尿系統結石：腎結石、輸尿管結石或是膀胱結石在尿路中移動時可能會刺激或損傷尿道內壁的黏膜，導致出血。除了血尿，患者可能還會感到劇烈的腰部或下腹部疼痛。

▸腎臟疾病：包括腎小管間質病、腎炎等。這些疾病可能影響腎臟的正常功能，導致紅血球進入尿液中。

▸外傷：尿路或腎臟的外傷，如跌倒或車禍造成的損傷，也可能引起血尿。

▸前列腺問題：男性中的前列腺炎或前列腺增生也可能是血尿的原因。這些問題可能伴隨有尿急、尿頻、夜尿和尿流變弱等症狀。

▸尿路腫瘤：雖不是常見的原因卻最不可被忽視，尿道、膀胱、腎臟甚至攝護腺的腫瘤都可能引發血尿。這類情況往往伴隨有尿液中的血塊或反覆發生的血尿。



董世祥強調，發現血尿後，應該及時就醫以確定其根本原因，尤其是尿液明顯變紅或帶有血塊；持續或反覆發生的血尿；腰部、腹部或尿道出現劇烈疼痛；伴隨其他如發燒、體重減輕、食慾不振等全身症狀，更應及早就診。

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擔心血尿是癌症？醫師：3種血尿檢測助診斷

關於臨床診斷方式，董世祥描述，因血尿的原因需要多方面的確認，醫生會根據病史及症狀可能會進行以下檢查：

▸尿液檢查：檢查尿液中的紅血球數量以及其他異常物質，如蛋白質、白血球等。這可以幫助初步判斷是否存在感染、結石或其他異常。

▸尿路影像學檢查：包括超聲波、腹部X光、電腦斷層或核磁共振。影像檢查有助於檢測是否有結石、腫瘤或其他結構性問題。

▸膀胱鏡檢查：通過內視鏡觀察膀胱和尿道內部情況，有助於發現發炎、腫瘤或其他異常病變。



面對血尿該如何處理？ 日常預防降低發生風險

民眾面對血尿，該如何處理呢？董世祥指出，血尿的處理方法取決於其根本原因。以下是幾個大方向及處理策略：

▸治療基礎病因：若血尿由感染引起，可能會以抗生素治療感染。如果是結石引起，可能需要手術來去除結石。若診斷為腫瘤，則需要進一步的手術或其他治療方案。

▸生活方式調整：多喝水有助於沖刷尿路，預防尿路感染和結石，也避免血尿凝集成太大的血塊導致排尿困難。

▸定期檢查：根據醫生的建議，定期進行後續追蹤，確保治療有效。



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董世祥也宣導，儘管不能完全預防所有血尿的原因，但一些基本的預防措施可以減少風險，例如保持良好的衛生習慣，尤其女性需定期更換衛生用品以避免感染；平常可增加日常水分攝取，有助於預防尿路感染和結石形成，一般建議每天飲用約2公升，可根據氣候及個人身體狀況調整；有家族病史或高風險因素的個體，應定期進行健康檢查，及早發現和處理問題。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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