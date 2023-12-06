泌尿健康｜夜尿頻繁提高死亡風險？5方法改善夜尿睡前避免做1事

睡到一步因為尿意被迫起床上廁所，無論男女「夜尿」都是十分普遍，卻容易被忽視問題。



根據統計約70%的70歲長者有夜尿的困擾，泌尿科醫師提醒：「很多人對夜尿都不以為意，覺得是老化的正常現象，但背後有許多成因，且發生在男性跟女性的原因也大不相同。」

夜尿頻繁如何改善與治療？（按圖了解👇👇👇）

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夜尿超過三次，死亡風險升兩倍

夜尿不單單影響到睡眠品質以外，並提高心血管疾病的風險，最怕是夜尿產生的意外發生，日本研究發現，夜尿大於3次時，會造成死亡的風險上升2倍，而且風險是隨著起床次數而有正相關的。

為什麼會有這樣的現象？台灣童綜合醫院泌尿外科醫師呂謹亨解釋：「半夜從被窩爬起來，尤其是冬天溫差很大，不小心吹到風冷到，就可能發生心肌梗塞、腦中風出血；而大半夜摸黑去上廁所，一不小心跌倒，骨折機率就高，夜尿者造成骨折的機率是正常人的 1.7倍！」

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為什麼會產生夜尿？

其實為了夜間頻尿問題所困擾的人，比一般想像的還要多，且夜尿比例「男性」比女性也多，呂謹亨分享近期收治的一名個案，台灣一個58歲的陳伯伯，每晚都會起床上廁所5-6次，躺回床上又翻來覆去很難入睡，白天同樣也會有尿急、頻尿的問題，但是沒有晚上那麼嚴重，診斷後發現有前列腺（攝護腺）肥大的加上輕微的膀胱退化問題。

醫師仔細詢問陳伯伯的生活習慣，發現他習慣睡前喝水、平常茶葉當水喝，平常喜歡吃重鹹、辣口的食物，因此除了先用藥物治療前列腺肥大外，也建議他改善飲食方式，並減少茶葉的量，睡前抬腿而且睡前2-4小時內不要喝水，加上多運動，夜尿問題大幅改善。

無論男女，「夜尿」都是十分普遍卻容易被忽視的泌尿科疾病，根據統計約有七成的70歲長者有夜尿的困擾，但很多人都不以為意，覺得是老化的正常現象。而夜尿的比例男性比女性也多，如果每次要醒來3次以上，這樣就根本感覺像沒睡一樣！

正常情況下，呂謹亨說：「人體晚上睡覺時，會產生一種抗利尿激素，讓尿液變濃，減少小便的量，使得儲存在膀胱的尿液不會過多。夜間多尿，是因為熟睡時腦下垂體抗利尿激素分泌不足，無法濃縮尿液導致。」

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女性年紀不同造成夜尿原因也不同

目前已有口服的抗利尿激素藥物，能有效改善夜間多尿症狀。美國研究也顯示，當服用抗利尿激素藥物後，可減少高達5成以上的夜間多尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質。因此建議如有夜間多尿困擾的民眾，應盡快前往泌尿科就診，接受治療並配合生活習慣的調整。

女性和男性常見原因不同之外，女性又分年輕女性與年長女性也不同，主要會以「更年期」為分水嶺，年輕女性夜尿的常見原因包括膀胱過動症、間質性膀胱炎；而更年期後女性則常因心血管疾病、腦部疾病、糖尿病、荷爾蒙分泌減少，以及身體老化而導致夜尿。男性則要另外考慮以及前列腺肥大、前列腺炎的問題。

夜尿頻繁如何改善與治療？夜尿症較為輕微者，可先從調整生活作息做起，呂謹亨建議可從以下方式做起。

1. 睡前先解尿：

養成睡前先將尿液排空的習慣，夜間盡量避免酒精、茶與咖啡等。睡前4小時內少喝水、含糖、與刺激性或含咖啡因飲料，如：茶、咖啡、酒精、含糖飲料、碳酸飲料，重口味或辛辣食物，避免水含糖過多的水果等，口渴考慮以漱口代替喝水。

2. 改善睡眠問題或環境，避免睡前滑手機：

改善睡眠環境與平日緊張、焦慮、抑鬱等情緒問題，睡前使用電子產品，強烈的藍光會刺激交感神經，導致晝夜生理時鐘平衡紊亂，褪黑激素及抗利尿激素分泌異常，以致夜間多尿。「睡前電子產品成癮」為新興的一項危險因子。

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3. 傍晚高抬腿、散步、深蹲：

高抬腿，下肢肌肉訓練，幫助下半身的回心血循環順暢，改善循環不好的患者，白天水分積在下半身，夜晚平躺回心血增加，造成小便製造增加，產生夜尿頻尿的問題。

4. 起床到傍晚穿彈性襪助循環：

輔助增強雙腿的血液流回心臟，減少水分夜晚平躺才流回心臟，小便製造增加，產生夜尿頻尿的問題。

5. 治療心臟疾病：

心臟就像水管的幫浦，如果有心臟肥大或其他心臟疾病，心臟不夠力，白天無法將血液打回心臟，水分積在下半身，夜晚平躺才流回心臟，小便製造增加。如果平常走路會喘、胸悶，加上夜尿的症狀，就要到心臟科檢查。另外也要治療：糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止等慢性疾病。

另外，骨盆底肌肉的強度對於控制排尿很重要，深蹲、凱格爾運動，可以增強肌肉改善尿液控制，如果夜尿頻尿情況較嚴重，則需要到泌尿科門診，檢查相關泌尿科疾病搭配藥物或手術治療。

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