女性更年期｜40歲後荷爾蒙波動影響身體機能？4健康管理延緩老化

近年來的健康檢查數據顯示，40歲以上女性的健康風險正在上升！



許多健康管理機構發現，40+女性在關鍵健康指標上的異常比例顯著增加，這意味著她們的身體年齡可能比實際年齡更老。

40+女性的健康管理方針（按圖了解👇👇👇）

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許多人誤以為衰老是50歲以後才需要擔心的問題，但醫學研究與健檢數據皆顯示，40歲就是健康的轉折點。特別是在更年期前5到10年，荷爾蒙波動開始影響女性的身體機能，這時候採取正確的保養策略至關重要。

40+女性的健康管理方針

40歲後的健康關鍵在於維持荷爾蒙平衡、提升代謝、保護骨質及強化心血管功能。透過調整生活方式，可以有效延緩老化，維持健康狀態。

營養：吃對食物，養出年輕體質

- 高蛋白飲食：維持肌肉量，防止基礎代謝下降。

- Omega-3：減少發炎，保護心血管健康。

- 補充鈣質 + 維他命D：維護骨密度，降低骨折風險。



為什麼更年期減肥這麼難瘦？（按圖看清👇👇👇）

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運動：每週150分鐘，提升代謝、穩定荷爾蒙

- 肌力訓練：增加肌肉量，降低體脂率。

- 瑜伽 / 普拉提：提升核心穩定性，改善柔軟度。



睡眠：每天至少7小時，讓身體徹底修復

- 睡前2小時不滑手機，避免藍光影響褪黑激素分泌。

- 優化睡眠環境，降低房間溫度、使用遮光窗簾，提高深度睡眠品質。



定期檢查：40+必做4大健康篩檢

- 子宮頸抹片：篩檢子宮頸癌。

- 婦科超聲波：檢查子宮及卵巢，預防子宮肌瘤或卵巢腫瘤。

- 骨密度檢測：預防骨質疏鬆，降低未來骨折風險。

- 心血管健康檢查：女性更年期後，心血管疾病風險升高，應提前檢測。



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健康是自己的責任，不要等到身體出現警訊才開始關心！

40歲後，身體的變化不可逆，但透過「40+黃金健康公式」，可以有效預防疾病、延緩老化，讓自己維持最佳狀態，擁有更健康、更美好的生活品質！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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