女性更年期｜40歲後荷爾蒙波動影響身體機能？4健康管理延緩老化
撰文：Heho健康
出版：更新：
近年來的健康檢查數據顯示，40歲以上女性的健康風險正在上升！
許多健康管理機構發現，40+女性在關鍵健康指標上的異常比例顯著增加，這意味著她們的身體年齡可能比實際年齡更老。
40+女性的健康管理方針（按圖了解👇👇👇）
+8
許多人誤以為衰老是50歲以後才需要擔心的問題，但醫學研究與健檢數據皆顯示，40歲就是健康的轉折點。特別是在更年期前5到10年，荷爾蒙波動開始影響女性的身體機能，這時候採取正確的保養策略至關重要。
40+女性的健康管理方針
40歲後的健康關鍵在於維持荷爾蒙平衡、提升代謝、保護骨質及強化心血管功能。透過調整生活方式，可以有效延緩老化，維持健康狀態。
營養：吃對食物，養出年輕體質
- 高蛋白飲食：維持肌肉量，防止基礎代謝下降。
- Omega-3：減少發炎，保護心血管健康。
- 補充鈣質 + 維他命D：維護骨密度，降低骨折風險。
為什麼更年期減肥這麼難瘦？（按圖看清👇👇👇）
+10
相關文章：減肥｜更年期瘦身困難重重？醫生揭關鍵原因心血管疾病風險也變高
運動：每週150分鐘，提升代謝、穩定荷爾蒙
- 肌力訓練：增加肌肉量，降低體脂率。
- 瑜伽 / 普拉提：提升核心穩定性，改善柔軟度。
睡眠：每天至少7小時，讓身體徹底修復
- 睡前2小時不滑手機，避免藍光影響褪黑激素分泌。
- 優化睡眠環境，降低房間溫度、使用遮光窗簾，提高深度睡眠品質。
定期檢查：40+必做4大健康篩檢
- 子宮頸抹片：篩檢子宮頸癌。
- 婦科超聲波：檢查子宮及卵巢，預防子宮肌瘤或卵巢腫瘤。
- 骨密度檢測：預防骨質疏鬆，降低未來骨折風險。
- 心血管健康檢查：女性更年期後，心血管疾病風險升高，應提前檢測。
相關文章：【更年期】45歲後更年期分3階段 7大貼士舒緩更年期症狀少煩燥👇👇👇
+4
健康是自己的責任，不要等到身體出現警訊才開始關心！
40歲後，身體的變化不可逆，但透過「40+黃金健康公式」，可以有效預防疾病、延緩老化，讓自己維持最佳狀態，擁有更健康、更美好的生活品質！
更年期｜代謝變差損健康？當心腹部脂肪堆積 5飲食改善代謝減緩更年期｜陰道炎、睡眠不穩屬評斷準則？60歲後停經需留意乳癌風險更年期｜一定會有情緒問題？那英這樣處理避脾氣煩躁少吃1種食物男性更年期｜性慾下降、晚餐後看電視會瞌眼瞓？10條問題自我檢測
延伸閱讀：
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」