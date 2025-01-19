更年期｜代謝變差損健康？當心腹部脂肪堆積　5飲食改善代謝減緩

更年期是女性一生中重要的生理轉折點，在雌激素逐漸減少的過程中，身體的新陳代謝速度也隨之下降，進一步引發一系列健康問題。



台灣知名健檢診所新陳代謝科醫師林素菁指出，45歲以上更年期女性經常出現腹部肥胖、血脂升高、血糖波動等狀況，而且比例隨年齡增加而上升。此外，代謝變差也會影響肌膚彈性與光澤，出現乾燥與老化跡象。這些身體信號都在提醒更年期女性必須及早正視健康管理，並積極採取預防措施。

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女性更年期來臨 5大代謝警訊逐漸上門

林素菁說明，更年期女性的新陳代謝改變，主要是由於雌激素減少影響脂肪分解及胰島素敏感性，不僅使得脂肪更容易堆積於腹部，也增加罹患代謝綜合症的風險。不過代謝變慢並非瞬間發生，而是以不同的健康警訊逐步呈現，因此女性可以密切觀察以下「5大代謝警訊」：

1. 體重明顯增加：特別是腹部脂肪堆積，形成「中廣身材」。

2. 體力下降：日常活動顯得更費力，容易感到疲倦。

3. 血壓升高：偶爾感覺頭暈或心悸，可能是血壓變動的跡象。

4. 血糖波動：餐後出現嗜睡或能量快速流失。

5. 血脂異常：醫療檢查中出現膽固醇或三酸甘油酯數值偏高。



林素菁提醒，忽略這些代謝變化，不僅有危害內在健康的風險，還可能讓肌膚彈性流失，提前出現細紋與乾燥。

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女性透過飲食5大心法 有助應對代謝減緩問題

面對代謝減緩的現象，飲食調整是更年期女性最直接且有效的應對策略，以下是更年期飲食的5大心法，可幫助女性改善代謝狀況：

1. 選擇低升糖指數食物：減少精緻澱粉，改以全穀類、糙米或番薯取代白米飯，有助穩定血糖波動。

2. 增加高品質蛋白質：攝取魚肉、雞胸肉、豆腐等優質蛋白，能維持肌肉量並提升基礎代謝率。

3. 攝取健康油脂：以堅果、牛油果、橄欖油取代飽和脂肪，有助保護心血管健康。

4. 補充膳食纖維：新鮮蔬果與全穀類能促進腸道健康，並延緩飯後血糖上升速度。

5. 避免高糖分飲食：少喝含糖飲料與甜點，降低脂肪囤積機會。



值得注意的是，代謝健康並非一蹴可幾，而是需要持續投入的過程。維持代謝穩定能延續體能，改善生活品質，甚至能讓肌膚更具光澤與彈性。林素菁強調，更年期是女性生活的新篇章，也是重新檢視與改善健康的重要契機，透過專業健康管理與科學飲食調整，實現身體內外的全面健康，讓每位女性都能以自信與活力迎接更年期的挑戰。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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