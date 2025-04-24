骨質疏鬆｜哪些人要注意骨質健康？5生活習慣增加骨密度兼防跌倒

根據最新台灣國健署的「國民營養健康狀況變遷調查」，發現7歲以上的台灣人鈣質攝取普遍不足，19至64歲族群甚至只有建議攝取量的一半（約1,000 毫克），是所有礦物質中攝取最不足的。



而2024年台灣某健檢中心也指出，有超過46%的民眾有骨質流失的情況。

▼骨質疏鬆10大高危因素（點擊下圖看清！👇👇👇）

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養好骨本的5個生活習慣

一、運動

多做負重的有氧運動（如走路、慢跑、騎腳踏車），再搭配平衡訓練，有助於增加骨密度和預防跌倒。

二、曬太陽

每天曬太陽10～15分鐘，有助於體內合成維他命D。

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三、不抽煙、少喝酒

煙酒會妨礙骨骼代謝，加速流失，能戒最好。

四、少喝含磷碳酸飲料

可樂、汽水等容易讓鈣質流失。氣泡水則不會有這個問題。

五、咖啡與濃茶適量

雖無明確證據顯示會造成骨鬆，但咖啡因會影響鈣質吸收，每天建議不超過400毫克（約兩杯中杯美式）。

▼預防骨質疏鬆3大重點（點擊下圖看清👇👇👇）

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哪些人更要注意骨質健康？

- 青春期的孩子：這是骨骼發育的黃金期，鈣質攝取若不足，將來容易骨鬆。

- 停經後女性：女性停經後，因為雌激素減少，骨質流失速度會加倍，更要注意鈣質補充。



專家提醒：除了調整飲食與生活習慣外，也要定期檢查骨質密度，才能及早發現問題、及時處理。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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