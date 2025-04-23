失智症｜大腦愈用愈靈光聰明？研究：學習第2外語助延緩認知退化

台灣失智患者超過30萬人，如何降低失智風險，已成全民切身議題，外國最新研究發現，具有雙語能力者雖無法完全預防失智症，但能有效延緩失智症的進展、惡化。



大腦愈用愈靈光！ 研究證實：學習第2外語有助對抗失智症

《紐約郵報》（New York Post）報導指出，蒙特婁康考迪亞大學（Concordia University）的心理學教授菲利普斯（Natalie Phillips）日前接受《新科學人》（New Scientist）訪問時表示，可以說兩種語言的年長者更能對抗失智症。

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早在2007年，加拿大心理學家比亞利斯托克（Ellen Bialystok）在分析184名失智症患者病歷後發現，具有雙語能力的患者失智症狀比單語患者晚4年才出現。

雙語能力與認知退化之間的關聯為何？ 研究發現3大關鍵因素

至於雙語能力與認知退化之間的關聯，菲利普斯團隊透過先進腦部成像技術，找出了3大關鍵因素：

1. 增強「腦部儲備」：學習並使用兩種語言，大腦可發展更強韌的神經結構，即使大腦受損，也能保持較長時間的正常運作。

2. 提升「認知儲備」：雙語者的大腦需切換語言，因此訓練了資訊處理的靈活度。在聽見發音相近的單詞時的聯想能力，可強化負責記憶與決策的神經網絡，減緩認知退化。

3. 大腦海馬迴退化較慢：相較於單語者，雙語者在出現認知問題後，大腦海馬迴（掌管記憶的主要區域）退化較慢，代表記憶力可以維持得更久。



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預防失智症怎麼做？除了學語言 維持大腦活躍6大策略不可少

具有雙語能力雖無法完全預防失智症，但能有效延緩發病時間，不過，菲利普斯強調，除了學習語言，多多閱讀、學習新技能、參與社交互動等，都能讓大腦保持活躍，降低認知衰退的風險。

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台灣亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，多動腦、多運動、多社會參與、健康飲食、充足睡眠（平均7小時）、減少壓力為全球公認的6大延緩失智策略，使用雙語，就是屬於多動腦，建議平常多練習及學會另一種語言。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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