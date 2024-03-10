偏頭痛丨月經前荷爾蒙濃度急遽變化誘發偏頭痛！盤點3大治療方向

台灣一位3旬輕熟女，近3個月只要月經一來就頭痛，接受神經醫學檢查、腦部影像檢查皆無異狀，吃藥也無明顯改善。台灣台中榮民總醫院神經肌病科科主任周啟庠表示，一般月經偏頭痛有3種治療方向，此位患者症狀異常，「以前不會頭痛，最近會頭痛，而且月經一來，肚子痛、頭也痛！」建議患者至婦產科進一步檢查，果然揪出元兇是「超大顆朱古力囊腫」！最後以手術切除朱古力囊腫，偏頭痛不藥而癒！



生理期不僅肚子痛，還可能連帶「月經偏頭痛」，腹痛頭痛上下夾擊，各種生理期不適如海嘯般襲來，讓許多女性困擾不已。

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月經前荷爾蒙濃度急遽變化 誘發偏頭痛

周啟庠表示，月經偏頭痛的重要誘發因素為荷爾蒙濃度變化，當經期來前，荷爾蒙濃度急劇變化，便會造成偏頭痛，因此女性偏頭痛比例較男性更多。在女性月經週期中，雌激素和黃體素的濃度會在月經前逐漸升高，讓子宮內膜增厚，以利胚胎順利著床，若卵子沒有受精，接觸到子宮內膜，子宮內膜就剝落了，便會排出月經，此階段雌激素和黃體素會下降。

根據研究顯示，雌激素濃度下降時，較容易誘發偏頭痛，因此許多女性患者的偏頭痛跟月經週期相關。關鍵原因在於雌激素在血液迴圈中，不光是影響到子宮內膜，也會影響身體裡跟疼痛相關的細胞，例如掌管頭部的感覺神經「三叉神經元」，還有腦膜細胞、腦膜周圍血管等，這些細胞都有雌激素受器，當雌激素濃度改變，這些神經或細胞被誘發變得不穩定，就會在生理期前引發頭痛。

周啟庠表示，月經偏頭痛定義為「月經來前2天至月經來後3天」，有些女性患者除了月經期間偏頭痛，其他時間也會偏頭痛，就不是單純的月經期偏頭痛，臨床上會區分為這兩類患者。

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懷孕竟能改善不適 更年期停經告別疼痛

另外，懷孕、更年期停經皆是荷爾蒙改變的時期。一般而言，孕期的荷爾蒙濃度通常穩定維持在高濃度，讓子宮內膜好好發育，讓胎兒順利成長，因此懷孕的時候，荷爾蒙比較不會劇烈變化，偏頭痛狀況便能獲得改善。根據統計，過半女性偏頭痛患者，懷第一胎的時候，頭痛症狀就會減少。不少媽媽開心地繼續懷第二胎、第三胎，隨著懷胎次數增加，症狀減輕的比例就更高了。不過，頭痛症狀仍會在產後慢慢跑出來。

等女性人生階段進入更年期停經時，荷爾蒙濃度趨於平穩，就不太會誘發偏頭痛了。有些月經偏頭痛患者甚至「期待早點停經！就不會頭痛了」由於偏頭痛跟遺傳相關，若患者本人有偏頭痛，通常母親、姊妹也都會有偏頭痛，不少女性發現母親過了更年期竟然不會頭痛了，羨慕不已，算是停經對於改善偏頭痛的正面影響。

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三大治療方向 與「月經偏頭痛」說分手

月經偏頭痛有3種治療方向，主要看患者屬於月經型偏頭痛，或是月經期以外也有偏頭痛的類性，視個案狀況擬定治療方向。

一、月經偏頭痛發作－急性治療

針對月經偏頭痛，使用翠普登類藥物（血清素促動劑）能夠有效止痛，還有麥角鹼類的鼻噴劑、非類固醇類消炎藥，效果也不錯。在月經偏頭痛出現時，使用藥物治療即可控制下來。

二、月經偏頭痛之前－短期預防

周啟庠表示，已知月經期間會偏頭痛，可從經前1、2天就開始預防性用藥，一直吃到月經來後3天，例如翠普登類藥物、非類固醇類消炎藥，有助預防發作，順利度過月經期間。

三、月經來不來都會痛－規律預防

有些患者不僅有月經偏頭痛，就連非月經期間也會頭痛，建議可以規律使用偏頭痛預防性用藥，幫助改善偏頭痛，提升生活品質。

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另一位3旬輕熟女偏頭痛經常發作，使用預防性用藥標準治療加上急性治療，無論是月經或月經以外的時間，症狀都控制得不錯，輕熟女誤以為疾病痊癒，遂自行停藥。沒想到過2、3個月後，頭痛又來打擾，輕熟女不敢再隨便停藥，只好再回到門診尋求協助。周啟庠最後提醒，月經偏頭痛患者要乖乖使用預防性用藥，才能理想控制症狀，切勿自行停藥。

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