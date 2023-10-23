偏頭痛｜長期一頭痛就吃止痛藥？小心產生藥物過度使用性頭痛

台灣約有高達200萬人患有偏頭痛，不僅會造成生活品質下降，患者更容易合併焦慮、抑鬱、失眠等身心問題，但多數民眾習慣出現偏頭痛症狀時，第一時間單靠吃止痛藥緩解疼痛。



醫師提醒：「若只使用止痛藥治療，會發現愈吃藥效愈低，最後要連吞很多顆止痛藥才能把偏頭痛『壓』下來。」

哪些族群及情況容易出現偏頭痛（按圖👇👇👇）

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不知道偏頭痛是疾病！疼痛部位會改變

台灣民眾其實對偏頭痛「病識感」不足，七成台灣民眾不知道偏頭痛是疾病，台灣頭痛學會理事長陳韋達指出：「偏頭痛是一種疾病的名稱，不是一種症狀，就像高血壓或糖尿病一樣。」

「偏頭痛」和頭痛偏一邊沒有必然的關聯，近代研究顯示偏頭痛偏一邊的機率只有60%，充其量也就比一半多一些。事實上，偏頭痛可以在中間、後腦等，不斷變換位置也很常見。

一般民眾發生偏頭痛時，多會服用止痛藥緩解疼痛，但有些人偏頭痛發作頻繁，靠市售成藥的止痛藥來緩解疼痛，會發現愈吃藥效愈低，最後要連吞很多顆止痛藥才能把偏頭痛「壓」下來，陳韋達坦言：「這樣處理偏頭痛的後果可能會導致偏頭痛症狀惡化，或甚至引起『藥物過度使用性頭痛』」。

偏頭痛原因多元！刺激中樞神經產生變化

到底哪些族群及情況容易出現偏頭痛，陳韋達分為三大類：

- 女性：女性比男性更容易得到偏頭痛，比率約為3:1。雖然原因不清楚，推測和女性荷爾蒙有關。

- 年紀：20-60歲是偏頭痛盛行率的最高峰，年紀較輕和較老的相對比較少見。

- 經期：月經來時雌激素驟降，會促使誘發偏頭痛的化學物質被釋放而導致偏頭痛發作。腹痛、失眠、情緒起伏等月經的不適症狀也會間接造成偏頭痛。



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造成偏頭痛的原因並不單純，陳韋達解釋：「它包含了腦部神經、血管、化學物質的相互作用。當接觸到某些刺激或中樞神經系統的週期性變化時，會產生一種反應使腦部血管收縮，造成神經學的症狀，而血管擴張時也會因為頭部血管對疼痛敏感，造成搏動性的疼痛。」

正視偏頭痛頻率！選擇合適藥物治療

面對偏頭痛依據偏頭痛發作的頻率和嚴重程度，採取不同的治療策略，台灣頭痛學會王嚴鋒秘書長表示：「『急性期』偏頭痛的治療藥物選擇得考慮偏頭痛的嚴重程度、是否伴有噁心嘔吐、患者是否同時患有其他疾病來做選擇，而且應在頭痛症狀剛開始時就給予藥物。」

- 症狀較輕微者：可使用一般常見的止痛藥物治療

- 症狀較嚴重者：專門治療偏頭痛急性發作的藥物

- 發作頻繁者：有可能需要預防用藥治療



臨床上，預防性的藥物來治療選擇也很多，像是口服的乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗抑鬱劑等，而較常見的長效預防性注射針劑則有肉毒桿菌素。而目前也有降鈣素基因相關肽受體拮抗劑，此類藥物能夠單一阻斷引起偏頭痛的神經傳遞，進而減少偏頭痛的發生，部分藥物有條件的台灣健保給付還是得需要經過事前審查。

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想要避免偏頭痛不斷發作，學習觀察自己頭痛時間、症狀、持續多久、當下用藥、運動狀況與誘發因子等，不僅可協助醫師臨床診斷，也能讓更了解自己的偏頭痛，搭配到藥物逐漸找到與偏頭痛和平共處的方法，例如：避免吃到引起頭痛的食物、避免超過幾點睡等，讓人生不再受偏頭痛所苦。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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