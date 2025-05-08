腎病｜肌酸酐數據愈高腎臟病變程度愈嚴重？一文看清如何治療預防

你覺得你的腎臟健康嗎？據非正式調查，台灣有超過200萬的慢性腎臟病患者，盛行率為11.9%，平均不到十個人就有一個人腎臟出問題，但根據官方調查，卻只有3.5%的病患知道自己得到腎臟病。因此定期進行醫學檢驗確定自己的腎功能狀況非常重要。



檢驗腎臟功能的指標最常見的是透過驗血與驗尿兩種管道所得到的5種數值，包括「肌酸酐」、「肌酸酐清除率」、「血尿素氮」、「腎絲球過濾率」與「尿中微量白蛋白」，很多病友看到體檢報告報裡的一大堆檢驗數據，就會被搞得眼花撩亂、暈頭轉向。其實在這些複雜的檢驗指標中，只要關注「血肌酸酐」這一個檢驗數值，就可以簡單清楚的確認你的腎臟健康狀況到底是否OK。

肌酸酐是什麼？肌酸酐飆高原因👇👇👇

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肌酸酐是肌肉中肌酸的正常分解廢物，每20g的肌肉可以代謝出1mg的肌酸酐，經腎臟排出到尿液中。由於肌酸酐自腎絲球濾出到腎小管後將不會被再吸收，且產生的速率（肌酸代謝）穩定又沒有其他來源或影響（如飲食、運動量），所以，當「腎絲球過濾」（GFR）出了問題，肌酸酐會滯留、累積在血液中，造成檢測時數值偏高。因此，體內所含的肌酸酐含量，就可以反映出腎臟的健康狀況。

肌酸酐正常值是多少？

肌酸酐主要是肌肉代謝之後的產物，因為女性因為肌肉量較男性少，所以女性肌酸酐的正常值會比男性低，一般定義是1.3 mg/dL以下，而男性的正常值是1.4 mg/dL以下，不過每個醫院的正常值可能稍有差異，因此建議依照就診的醫院標準為參考。

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肌酸酐數據愈高，代表腎臟病變的程度愈嚴重

- 腎臟炎症損傷期：大於1.3 mg/dl ，代表開始出現腎衰竭的症狀

- 腎功能損傷期：大於1.8 mg/dl

- 腎功能衰竭期：大於4.5 mg/dl

- 腎功能已損傷超過70%：超過7 mg/dl，極可能需要開始洗腎（血液透析）。



肌酸酐飆高的幾個原因

一般而言，肌酸酐的飆升，與下面6個原因有密切的關係。

1. 慢性腎臟病患者（CKD）出現感冒、肺炎或腸道、尿路感染，可能會在短期間出現肌酸酐值飆升的狀況。

2. 腎臟病病患急性發病，出現少尿甚至無尿的狀況，引發急性腎衰竭，也會導致肌酸酐值的驟升。

3. 合併高度水腫或嚴重缺水的慢性腎臟病病患，使用了損害腎臟的藥物就可以出現肌酸酐飆高的狀況。

4. 慢性腎臟病病患未注意飲食，短期內吃進過量的高蛋白食物，可能會出現暫時的肌酸酐升高狀況，而如果長期採取高蛋白飲食，則可能出現不可逆的腎功能損傷。

5. 高血壓患者未能控制好血壓，導致長期逐步出現蛋白尿的狀況，亦即24小時內尿蛋白總量高於1到1.5公克，會讓肌酸酐值逐步上升。

6. 人體出現發燒、多汗、飲水量減少，導致失水過多，血液濃度增加、腎臟血流量減少，也會造成肌酸酐值升高。

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如何治療或預防肌酸酐過高？

治療肌酸酐偏高可以透過服用降肌酸酐的藥物，但這僅能做暫時性的治療，長期還是必須靠改變飲食習慣來控制肌酸酐值。對慢性腎功能衰竭病人來說，在還沒有洗腎或換腎治療以前，營養治療可以說是唯一能消減尿毒素的手段。

在飲食控制方面，早期慢性腎衰竭的病人，只需限制飲食中的蛋白質以及磷，就可改善症狀；而末期的嚴重病人，除蛋白質和磷以外，飲食中的鈉、鉀和水分，也都需要限制，至於「必需胺基酸」的使用和鈣質的補充，都需要一併考慮。關於更詳細的治療與預防，可以詢問就診的醫療院所。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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