腎病｜身體現5徵兆可能患中晚期腎臟病！醫揭常吃止痛藥要小心

腎臟負責代謝，與全身器官都息息相關，甚至還會影響性功能。有醫師指出，腎臟病初期通常無明顯症狀，等症狀浮現時通常病情已經到了中晚期。



醫生提醒，可以通過判斷自己是否存在「泡、水、高、貧、倦」5狀況，辨別自身腎臟是否健康。

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台灣台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區家庭醫學科主治醫師陳怡廷指出，腎臟病初期通常無明顯症狀，等到出現疲倦、水腫、食慾不振等表現時，通常已是病情中晚期，因此早期篩檢很重要，檢測腎功能的方法包括抽血檢查腎絲球過濾率、尿液檢查尿蛋白，台灣國健署提供的公費成人健康檢查中，都有包含這兩項檢查。

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台灣的慢性腎臟病盛行率逐年攀升，但是只有約1成的病人知道自己腎臟有問題。如果民眾想判斷自己的腎臟健不健康，建議可藉由以下「泡、水、高、貧、倦」口訣，幫助識別腎臟異常：

- 泡（泡泡尿）：腎絲球的過濾功能損傷，形成持久、不易消散的泡泡尿。

- 水（水腫）：腎臟無法有效排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫。

- 高（高血壓）：體液平衡與內分泌失調，易發生高血壓，並加重腎損傷。

- 貧（貧血）：紅血球生成的作用受損，導致貧血、臉色蒼白、易喘。

- 倦（疲倦）：電解質不平衡與毒素累積，使人感到倦怠無力、疲憊。



陳怡廷指出，腎臟位於後腰部，負責過濾血液中的廢物，維持水分與電解質平衡，調節血壓並促進造血。然而，但腎臟健康常被人忽視，直到病變發生，才意識到它的重要性。

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陳怡廷也整理出慢性腎臟病的8大高危險族群，包括糖尿病患者、高血壓患者、65歲以上長者、長期服用止痛藥者、腎臟病家族病史者、吸菸者與代謝症候群患者。值得一提的是，非類固醇消炎止痛藥，可能對腎臟造成傷害，應在醫師指導下使用。

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