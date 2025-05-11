調整飲食可以改善子宮肌瘤？多吃5類食物降低發炎有助抑制肌瘤

子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤，雖然很多人沒什麼明顯症狀，但有些人會出現像是月經不規則、經血過多、腹部脹痛或頻尿等問題，生活品質大受影響，除了醫療治療之外，日常的生活與飲食調整也非常重要。



中醫師指出，子宮肌瘤的生長和「雌激素過多」以及「慢性發炎」有關，所以飲食如果能幫忙控制這兩個因素，就能讓調理效果加倍。

子宮肌瘤患者建議多吃5種食物（按圖 👇👇👇）

+ 7

子宮肌瘤患者建議多吃的5種食物

1. 高纖維食物

幫助腸道健康、排除多餘的雌激素，有助維持荷爾蒙平衡。

推薦：蔬菜、水果、全穀類（如燕麥、全麥麵包）、豆類。特別是十字花科蔬菜像西蘭花、椰菜、油菜、蘿蔔等最有幫助。

2. 抗氧化食物

抗氧化成分可減少體內壓力、降低發炎，幫助抑制肌瘤。

推薦：富含維他命C的水果（如橘子、奇異果）、含維他命E的堅果（如杏仁、葵花籽）。

▼子宮肌瘤病徵：（按圖 👇👇👇）

+ 1

相關文章：【子宮肌瘤】便秘尿頻或因腫瘤變大 約一半患者沒病徵可致難懷孕

3. Omega-3 脂肪酸

有抗發炎效果，對減緩肌瘤引起的不適有幫助。

推薦：三文魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等。

4. 維他命D

研究顯示維他命D有助於抑制肌瘤生長。除了曬太陽，也可從飲食補充。

推薦：三文魚、吞拿魚、香菇、雞蛋、強化D的穀物等。

相關文章：子宮肌瘤｜經痛量增多或生腫瘤？濕熱肝鬱4體質易中招要戒甜品！👇👇👇

+ 4

5. 植物性雌激素（適量）

像大豆異黃酮這類成分，能幫助平衡荷爾蒙。

推薦：豆腐、豆漿等大豆製品。

延伸閱讀：

一年四季怎麼吃？春夏秋冬的中醫食療報你知

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

