泌尿健康｜長期忍尿恐致泌尿道感染、腎衰竭！4招告別殘尿方法

剛上完廁所又想尿！台灣泌尿科醫師戴定恩指出，長期憋尿會導致膀胱「感覺遲鈍」，久而久之就可能出現殘尿、尿不出來等症狀，嚴重還會引發泌尿道感染甚至腎衰竭。



戴定恩在Facebook發文解釋，正常排尿後，膀胱會留下約50至60毫升的尿液，但隨著年紀增長，殘尿量愈來愈多，因此不少民眾總會覺得尿沒排乾淨，而尿液長期滯留，可能會引發泌尿道感染、腎臟逆流，甚至腎衰竭。

經常忍尿會有什麼影響？（按圖👇👇👇）：

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戴定恩也分享了4招告別殘尿的方法：

- 有尿意就去

戴定恩表示，長期憋尿會讓膀胱「感覺遲鈍」，時間久了，尿不乾淨、尿不出來全找上門。

- 坐著尿比懸空好

戴定恩指出，懸空上廁所會讓骨盆底肌肉過度緊張，導致尿不乾淨。男性尿不順、女性尿失禁，都可能因這壞習慣而起。

- 不要怕頻尿就不喝水

戴定恩建議，每天攝取2000至2500cc的水分，能幫助尿路沖洗，不喝水反而讓尿液濃縮，增加感染風險。

- 每天進行凱格爾運動

每天3次、每次收縮5秒放鬆5秒，有助於鍛鍊「控尿肌」，提升膀胱排空力。

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