泌尿健康｜長期忍尿恐致敗血性休克？出現1尿液顏色應增水分攝取

憋尿是每個人或多或少都會經歷的不愉快情境，特別是在長假出遊時，車流擁塞或景點廁所人滿為患時，常常讓人不得不忍耐。



然而，雖然古諺有云「忍一時，風平浪靜」，但在憋尿這件事上，千萬不能輕忽。長時間憋尿不僅令人不適，對健康的損害也不容小覷。

經常忍尿會有什麼影響？（按圖👇👇👇）：

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尿液是細菌的溫床 憋尿導致感染恐致敗血性休克

台灣振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰說，尿液是細菌滋生的溫床，當尿液長時間停留在膀胱內，便有利於細菌繁殖，因此長時間憋尿，恐增加泌尿系統感染的風險。一旦這些細菌侵犯膀胱黏膜，便可能引發膀胱炎，出現血尿、排尿疼痛、頻尿等症狀。如果感染惡化，細菌會沿著輸尿管上行，導致腎盂炎，出現腰痛、發燒等症狀，嚴重者甚至可能引發敗血性休克。

憋尿會引起交感神經興奮導致血壓升高 心血管疾病患者愛注意

此外，反覆憋尿也會增加腎結石的風險，並可能導致腎功能損傷。特別對男性而言，憋尿可能讓細菌通過射精管逆行至副睪丸，導致炎症，造成腫脹、疼痛等不適感。當膀胱因憋尿過久而過度膨脹，逼尿肌與神經細胞也可能受到損害，長期下來，膀胱無法恢復正常功能，甚至需要依賴導尿管引流。

對於有前列腺肥大的老人來說，憋尿可能會誘發急性尿滯留，這是膀胱破裂的常見原因，嚴重情況下可能需要手術修補。蔡昇翰特別指出，憋尿其實不僅僅是泌尿系統的問題，對於有心血管疾病的患者來說，由於憋尿會引起交感神經興奮，更進一步出現血壓升高，胸悶、胸痛或心悸等症狀，心血管或腦血管疾病患者不得不慎。

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每日至少攝取1500c.c.水分 尿液顏色深於淺黃代表不夠

首先要注意補充適量且足夠的水分，最好選擇溫開水，因為相較於冷水，溫水對膀胱的刺激性較小。每日的水分需求量因人而異，通常建議每日水分的攝取量在1,500c.c.至3,000c.c.之間。可以通過觀察尿液顏色判斷是否有涉入足夠的水分，淺黃或透明的尿液表示水分充足，若顏色較深則應增加水分攝取。

7種尿液反映什麼？（按圖👇👇👇）

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其次應減少刺激性飲料與酒精的攝取，咖啡、茶、碳酸飲料及酒精等會刺激膀胱，增加尿急感，應避免過量。水分應分次小量補充，而非1次大量飲用。除此之外，應預留足夠時間排尿，在攝取足夠水分的情況下，大多數人約每2小時排尿1次，若遇上長途車程，應確保出發前排空膀胱，並在行車途中定期休息如廁，避免長時間憋尿。最後，蔡昇翰也提醒，憋尿不僅僅只是帶來不適感，還可能對健康造成長期損害，若遇到排尿困難或出現泌尿系統相關症狀，應盡早就醫，避免病情惡化。

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