高血壓患者愈趨年輕化！少吃鹽就沒問題？3大血壓迷思一次看清

高血壓並非中老年人的專利，年輕人也可能成為隱形患者！民眾對於高血壓其實有相當多的迷思，其中3大類是最常被問到的，像是年輕人其實也有得到高血壓的機率等。



台灣內科暨減重專科醫師陳威龍說，高血壓多無明顯症狀，僅少數人會出現頭痛、頭暈、心悸、噁心等不適，因此建議18歲以上民眾每年至少量一次血壓，掌握自身健康狀況。

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1. 年輕人不會得高血壓？

陳威龍提到，雖然目前國際上對40歲以下的「年輕型高血壓」尚無統一診斷標準，但現代人普遍飲食重口味、熬夜、工作壓力大，讓高血壓年輕化也成為全球趨勢。醫師說，先前曾遇過診間最年輕的高血壓患者年僅20歲，顯示已經不是中老年人才需要擔心的問題。

陳威龍表示，慢性壓力、睡眠不足、缺乏運動、抽煙、飲酒等生活習慣，也會增加年輕族群罹患高血壓的可能性。

2. 瘦子不會有高血壓嗎？

陳威龍說明，許多人以為高血壓只發生在肥胖者身上，但事實並非如此，內臟脂肪才是關鍵。根據《轉化醫學年鑑》的一項研究，18至34歲族群中，BMI超過30者的高血壓盛行率，是BMI小於20者的5倍。

然而，即便體重正常，內臟脂肪過多仍會導致胰島素阻抗，影響內分泌與血管收縮功能，增加高血壓風險。陳威龍認為，與其單看體重，不如養成規律作息、適度紓壓，避免過量咖啡因與刺激性飲食，維持健康體脂比例，才能維護心血管健康。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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3. 少吃鹽就沒問題嗎？

陳威龍解釋，對於已經罹患高血壓或腎臟病的患者，嚴格控制鈉攝取量確實重要；但對一般人來說，適量減少鈉攝取即可，過度低鈉反而可能導致「低血鈉症」，因此，鈉攝取需適量。

陳威龍說，根據台灣衛福部建議，成人每日鈉攝取建議上限為2300毫克，約等於6公克食鹽，也就是約1平茶匙的鹽。與其單純減少食鹽，不如少吃加工食品，如火腿、香腸等，並減少醬料使用，包括味噌、蠔油、酸菜或泡菜等醃漬品。

陳威龍提醒，要注意隱藏鈉的來源，像是即溶湯塊、杯麵調味粉、雞粉，才能有效控制鈉攝取。

陳威龍提到，高血壓是長期累積的結果，別等到生病才重視，無論是均衡飲食、規律運動、控制體重、戒煙戒酒或適當紓壓與良好作息，都是各年齡層預防高血壓的關鍵。

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由於高血壓多無明顯症狀，僅少數人會出現頭痛、頭暈、心悸、噁心等不適，因此陳威龍建議，18歲以上民眾每年至少量一次血壓，若有高血壓家族史或已出現代謝異常，包含腹部肥胖、血脂異常，則建議每3個月追蹤一次血壓與體位指標，如體重、腰圍及BMI。

若已被診斷為高血壓的患者，陳威龍說，可每日固定時間測量2次血壓並取平均，以掌握趨勢變化；肥胖者則建議諮詢醫師或營養師，及早管理健康。

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