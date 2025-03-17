高血壓｜長期心悸臉潮紅隨時係隱性高血壓？醫生教4方式自我檢測

台灣36歲簡先生長期受到心悸與臉潮紅的困擾，經常感覺有股熱氣從體內往上衝，平常心跳也可能飆到每分鐘130下，四處求醫卻一直找不到病因，直到前往台灣中國醫藥大學附設醫院就醫，才確診為「隱性高血壓」。



隱性高血壓上身輕忽治療 心血管疾病風險恐提高

台灣中國醫藥大學附設醫院心臟電生理科醫師鍾偉信問診發現，簡先生的臉潮紅發作時，血壓高達150/100mmHg，經診斷為隱性高血壓，並建議接受「神經定位導引腎動脈交感神經阻斷術」，以降低交感神經活性。簡先生術後隔天順利出院，1個月後回診時表示，過去臉潮紅與一股熱氣往上衝的感覺明顯改善，心悸狀況也穩定許多。

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鍾偉信指出，高血壓是台灣人所熟知的三高疾病之一，多數病人診斷高血壓是藉由診間血壓計，或使用居家血壓計測量得知。與大多數高血壓相反，在亞洲族群中約有10~20%病人具有「隱性高血壓」（Mask Hypertension），意指病人在醫院量的血壓皆為正常，但卻在日常生活中呈現高血壓症狀。此種高血壓讓病人誤以為自己沒有高血壓而疏忽治療。長期下來，亦可能比一般高血壓更容易導致心血管疾病發生。

研究發現，隱性高血壓可能與情緒壓力、工作環境及交感神經過度活躍有關。目前，治療方式與一般高血壓相似，包括使用血管張力素抑制劑、鈣離子阻斷劑、乙型交感神經阻斷劑與利尿劑來治療。然而，這些藥物對於年輕病人可能帶來副作用，且多數無法直接調節交感神經的活性。

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腎動脈交感神經阻斷術治療 有助降低交感神經活性

鍾偉信說明，改善隱性高血壓可採取「腎動脈交感神經阻斷術」治療，利用心導管微創技術將電燒導管放入腎動脈內，以射頻消融來降低交感神經活性。為了解決傳統手術方式無法即時確認手術是否成功，鍾偉信引進美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的神經定位技術，並順利完成治療。

腎動脈交感神經阻斷術與傳統的星狀神經節阻斷術、心臟雙側交感神經切除術相比較，是目前較為安全有效的交感神經調節技術之一，且已獲美國食品藥物管理局（FDA）認證，在所有交感神經調節術中具有較少副作用。

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鍾偉信表示，隱性高血壓病人常在醫院測得正常血壓，但日常生活中可能有頻繁的頭暈、疲勞、心悸、臉潮紅等症狀。建議可透過以下4種方式自我檢測：

1. 使用居家血壓計：每天固定時間測量血壓，尤其是在壓力大、情緒波動時。

2. 監測身體狀況：留意是否有不明原因的頭痛、心悸或胸悶，並記錄發作時間。

3. 進行24小時血壓監測：可向醫師諮詢是否需要透過攜帶式血壓計，記錄全天血壓變化。

4. 定期健康檢查：即使在醫院血壓正常，也應定期回診，確保血壓穩定。



鍾偉信提醒，若經常出現無明顯原因的心悸、臉潮紅，或覺得身體異常燥熱，應考慮量測血壓，並留意是否可能患有隱性高血壓，及早診斷才能避免心血管疾病風險。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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