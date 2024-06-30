高血壓｜煮餸愛加味精竟致腦梗塞猝死？2飲食防腦中風、控制血壓

中國大陸一名48歲男子在上班途中突然頭暈目眩，倒地昏迷不醒。結果經緊急送醫急救後，醫生檢查發現該名男子腦中大量的血管阻塞，血液循環出現障礙，發生急性腦梗塞。儘管立即施救，但仍不幸宣告不治。



該名男子的女兒透露，父親本身有高血壓、高血脂，但因自覺身體強壯，並沒有任何不適，因此沒當一回事。另外，她也說，父親吃飯重口味，做菜特別愛加「味精」。因此就有不少人疑惑難道是味精傷害血管，造成血栓？味精真的是這麼危險的調味料嗎？

味精真的有害健康嗎？（按圖👇👇👇）

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台灣營養師吳映澄表示，男子本身有高血壓、高血脂等症狀，本來就是心血管疾病的高風險族群，但因輕忽未做好飲食控制，飲食重口味未限制「鈉」的攝取量，才是造成憾事發生的主因。味精的主要成分是麩胺酸鈉，也就是稱的谷氨酸鈉或麩酸鈉，麩胺酸鈉是一種胺基酸的鈉鹽，具有獨特的鮮味，屬於調味劑功能的食品添加物。另外味精天然存在於許多食物中，在食品中「適量」添加味精是公認安全的。

烹飪加味精就應該減少用鹽

吳映澄補充，不過，即使味精算是成分相對單純的調味料，卻也不能說味精就是健康或營養的物質，任何調味料的使用都應考慮添加的劑量。味精的麩胺酸鈉是含有鈉的成分，「烹調時若添加味精，就應該減少食鹽的用量」，或以天然食材提鮮、使用香辛料佐料，吃的更健康。

台灣人鈉含量攝取過高

根據台灣衛生福利部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（即6公克鹽）。但2013－2016年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，男性鈉攝取較高的族群為19至44歲，攝取4206mg （相當於10.5克的鹽）；女性則是7至74歲，約攝取2763mg至3209mg (相當於6.9－8.0克鹽)。即使在2017－2020年的調查，結果也相似，男女性分別在4歲以上和7歲以上就有鈉攝取量過高情況，尤其是19至44歲成人，鈉攝取量最高。

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現代人飲食口味重，容易吃入過量的鈉，造成血液量上升、血壓升高、心臟負荷加重、腎臟水分排泄困難等。吳映澄補充，鈉會透過「腎素－血管收縮素－留鹽激素系統」影響血壓，也會透過改變血管構造、平滑肌細胞、內皮細胞等功能，導致血管硬化，血壓上升。

含鈉量高的地雷飲食

新鮮食材一般含鈉量不高，而鹽、醬油和調味料類通常含高量的鈉，另外加工食品鈉含量也很高，如麵線、泡麵、餅乾、薯片、醃漬物、蜜餞、罐頭、火鍋餃類、香腸和肉乾等加工肉製品，建議民眾要減少攝取。

地中海飲食、得舒飲食護心、防腦中風、控制血壓

不良飲食習慣、吸煙、缺乏運動都有可能會誘發心血管疾病產生。以飲食建議來說，地中海飲食可以降低心血管疾病與腦中風風險；得舒飲食則有控制血壓的效果。

地中海飲食的飲食特徵是以「橄欖油」為油脂的主要來源，大量攝取植物性食物，如蔬菜、水果、全穀物、土豆、豆類、堅果和種子，中等量的動物性食物，如乳製品、魚類、家禽和雞蛋。

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得舒飲食則著重攝取富含膳食纖維的蔬菜、水果、堅果與全穀類食物，以家禽、魚肉等白肉為優質蛋白質來源，並攝取富含不飽和脂肪酸、高鉀、高鈣、高鎂的飲食。也應減量攝入高膽固醇的食物，如紅肉或其他含糖食物，建議日常飲食適量攝取堅果，避免油炸、燒烤、醃漬類食物。

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