高血壓｜老年人高血壓正常嗎？4大症狀應快就醫　6招護心防腦中風

隨著年紀愈大，身體機能會跟著退化，許多人好奇，老人的血壓正常值為多少？老人量血壓的頻率？有些人認為，老年人高血壓是正常狀況，其實這個認知是錯誤的！



醫師提醒，老人更應該密切注意血壓，若沒有控制血壓，會提升心血管疾病風險，恐導致腦中風、心臟衰竭等疾病。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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高血壓成因及病生理機轉

高血壓是老年族群的隱形健康殺手！台灣西園醫院家醫科蔡思盈醫師指出，高血壓是老年族群最常見的慢性病之一，65歲以上的盛行率高達70％以上。70歲的陳爺爺最近體檢報告出現異常，收縮壓高達152mmHg，加上常感頭暈，經醫師評估後確診為高血壓。後來透過生活型態調整和規律服藥，陳爺爺的血壓已獲得良好控制。

台灣蔡思盈醫師進一步說明，90％的高血壓屬於原發性高血壓，因遺傳、生活型態、壓力等不特定原因造成。隨著年紀增長，血管逐漸硬化，血管壁增厚、鈣化、粥狀硬化沉積，加上血管內皮細胞功能退化等因素，導致血壓升高。此外，不到10％的病人是續發性高血壓，可能因腎實質病變、原發性高醛固酮症、腎血管狹窄、睡眠窒息症等特定原因引起。

高血壓症狀不明顯，出現4症狀快就醫

高血壓通常沒有明顯症狀，有時因失眠、壓力、感冒等造成頭暈或頭痛時，才發現血壓偏高。當收縮壓超過180mmHg，或舒張壓超過120mmHg，可能出現輕微頭痛與胸悶。台灣蔡思盈醫師提醒，若血壓顯著上升且合併急性器官損傷，可能出現嚴重頭痛、胸痛、眩暈、呼吸困難等高血壓急症，已是非常緊急的臨床狀況。

高血壓併發症嚴重

台灣蔡思盈醫師說明，長期控制不佳的高血壓會導致腦中風、冠狀動脈心臟病、心臟衰竭、周邊動脈阻塞、慢性腎病變、失智等併發症，因此被稱為隱形的健康殺手。積極控制血壓，能再減少約20～30％的心血管疾病風險。

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老人要如何量血壓？量血壓跟年齡無關

台灣診療指引跟進國際標準，無論年齡，當收縮壓超過130mmHg，或舒張壓超過80mmHg，即可診斷為高血壓。建議採用居家量測「7-2-2」法則，持續量7天，一早起床如廁後及夜晚睡前休息5分鐘後測量，共量2回血壓，每回間隔1分鐘共量2次血壓作平均，可得到準確的居家血壓。

老人更應該要多多留意自己的血壓值，台灣蔡思盈醫師表示，生活方式調整建議採行「ABCDE」原則：限制鹽分、限制酒精、體控制重、戒煙、健康飲食、多運動。必要時搭配服藥控制，年長者需特別注意，因潛在慢性病及身體衰弱程度不同，血壓目標值須個人化調整，另外長輩容易服藥後出現頭暈、姿勢性低血壓等身體不適，皆需專業醫師評估及調整。

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標準血壓對照

根據2022台灣心臟學會暨台灣高血壓學會發表高血壓指引，血壓標準如下：

- 正常血壓：收縮壓＜120mmHg，舒張壓＜80mmHg

- 血壓偏高：收縮壓120～129mmHg，舒張壓＜80mmHg

- 高血壓第一期：收縮壓130～139mmHg，舒張壓80～89mmHg

- 高血壓第二期：收縮壓≧140mmHg，舒張壓≧90mmHg



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