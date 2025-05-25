免疫失調｜精神壓力大易誘免疫疾病！補充這些營養素恢復身體機能

現代人精神壓力大、飲食作息不正常，腸道免疫系統易受損，中年後荷爾蒙變化更可能誘發自體免疫疾病。



這類疾病種類繁多，除了藥物治療，補充硒、鋅、鎂、鈣等關鍵營養素，有助於調節免疫系統，使身體機能恢復平衡。

網友熱議9大自律神經失調煩惱（按圖👇👇👇）

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常見免疫失調疾病治療有哪些？醫提醒副作用及治療新趨勢

自體免疫疾病種類繁多，正常情況下，免疫系統可保護身體抵禦外來侵襲，但某些情況下，人體出現異常免疫反應，就會攻擊自己的正常細胞或多個器官。台灣臻健康診所院長武真武醫師表示，常見如紅斑性狼瘡、風濕性關節炎、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎和帶狀皰疹等，都屬於免疫失調疾病，治療上多使用抗組織胺、類固醇或單株抗體藥物，但也會有副作用的問題，若透過高劑量的營養補充，不僅能降低自體免疫攻擊的程度，也能大幅減少藥物用量。

武真武醫師臨床收治許多自體免疫疾病的患者，台灣有1名汗皰疹患者使用類固醇超過10年，嚴重甚至出現尿蛋白，由於工作是餐飲業，很難不接觸清潔劑和水，雖然有戴手套，但汗皰疹仍無法改善；另1名女高中生罹患異位性皮膚炎，皮膚爛成一片。上述2名患者在接受純營養素點滴後，逐漸獲得改善，其中女高中生治療半年，皮膚已恢復正常。

還有1位台灣父親背上「生蛇」嚴重，依照醫囑服用10天抑制病毒、消炎藥物，仍效果不彰，女兒不忍心，帶父親來看診，透過1次營養點滴，患部3天就結痂。顯示出針對患者量身訂做的營養素配方，能對身體修復帶來正面效益。

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身體失調也會讓你生病！透過營養素的補強可幫助身體修復

台灣武真武醫師分析，人體生病除了疾病造成，也可能是身體失調所引起。然而，治療疾病常會採取吃藥、手術等方式；至於身體失調又可分為：自律神經失調、免疫系統失調、營養失調、荷爾蒙失調和循環失調（包括神經失調），這些情況則可透過營養素的補強來加以改善。

台灣武真武醫師以循環失調的個案為例，1位看診約半年的柏金遜症患者，因為肌肉僵硬，無法自主控制，從大門口到診間的短短路程都無法走到，長期服用7年藥物，甚至已有抑鬱症，透過精準的純營養素治療後，肌肉僵硬感大幅下降、睡眠獲得改善，目前除了用藥減少外，還能開心出國遊玩，也重拾運動興趣。另1名來自彰化腦出血患者，開完刀8個月仍臥床，透過補充營養素點滴，半年後已能坐起身、自己吃飯，生活品質明顯恢復。

武真武醫師強調，如果要運用營養治療疾病，必須經由專業醫師量身訂做、調配適當的補充劑量，調節身體進而趨向健康狀態，配合睡眠、運動等多管齊下，才能有效改善免疫失調問題。

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營養點滴補充須依個別需求搭配營養元素 以發揮最大效益

營養點滴補充的營養元素如穀胱甘肽和硒，鎂、鋅、鉻、維他命D等，須搭配使用，以發揮最大效益，補充劑量與胖瘦無關，主要是依照身體欠缺的量來調配。尤其初期介入營養點滴，會盡快補足所缺，經過一段時間的補充後，當數據顯示不再進步，呈現走平，則表示已達標準，使用上應謹慎斟酌。

上述多種透過營養點滴補充的營養元素中，「硒」是人體必需微量元素之一，當體內硒元素不足會生病，但過量也不行，應精準補充，以達最佳成效。穀胱甘肽是細胞內相當重要的抗氧化物質，伴隨硒蛋白中的穀胱甘肽過氧化物酶（GPx），藉由關鍵元素「硒」來產生其活性，有效清除導致體內慢性發炎的過氧化物或自由基，提升細胞抗氧化來改善發炎問題。

武真武醫師說明，日常保健可透過補充低劑量口服硒，倘若是疾病治療，則需高劑量補充硒營養點滴，須由專業醫師執行，可運用在自體免疫疾病；手術前後的病患術前補足、術後修復；癌症患者、循環失調如顏面神經麻痺患者，除給予神經修復，也需給予硒來調節免疫。

武真武醫師曾收治台灣1名顏面神經麻痺患者，追究原因發現，近2個月睡眠品質差，因為失眠導致自體免疫攻擊起自身顏面神經，引發眼歪口斜的症狀，因為不願使用類固醇，尋求專業醫師補充營養素點滴1次後症狀明顯改善，4次後已恢復7到8成。

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硒元素目前以巴西豆存在的含量最多，燕麥、雞蛋和肉類也都含有硒元素，然而現代人飲食西化、生活習慣不良以致體內發炎問題，更需要硒營養來改善。武真武醫師建議，一般人日常除可適量補充口服高純度活性硒，若是因疾病不適困擾，可尋求專業醫師評估後補充硒營養素點滴，幫助身體快速修復。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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